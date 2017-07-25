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Popüler Snapchat uygulamasında birden fazla snap kaydetmek ve paylaşmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Snapchat, video kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyor. Bu videolar maksimum 10 saniyelik olabiliyor, dolayısıyla kısa içerikler oluşturabiliyorsunuz. Videoları hikayenize kaydedebiliyor; bir arkadaşınızla veya Snapchat’teki bir grupla paylaşabiliyorsunuz. On saniye şüphesiz çok uzun bir süre değil ve Snapchat şu anda diğer araçların kendi özelliklerini klonlayıp ilgi toplamasıyla mücadele etmek durumunda. Uygulama yeni özellikler ekleyerek ve mevcut özellikleri iyileştirerek mücadele devam ediyor. Son olarak video paylaşım özelliğinde iyileştirme yapıldı. Son güncelleme ile birlikte Snapchat‘ta birden fazla snap kaydetmek mümkün hale geliyor. Sihirli sayı altı. Maksimum 10 saniyelik olmak üzere altı adete kadar video kaydedebiliyor ve bunları Snapchat ile paylaşabiliyorsunuz.

Snapchat: Birden Fazla Snap Kaydetmek

Snapchat uygulamasını açın ve Capture butonuna basılı tutun. 10 saniyelik bir videonun kaydedilmesini sağlayın. İlerleme çubuğu devrini tamamladığında Snapchat otomatik olarak yeni video kaydına başlayacaktır. İkinci videonun kaydı tamamlandıktan sonra Capture butonuna basılı tutmaya devam ederseniz üçüncü video kaydedilmeye başlıyor. Bu şekilde altı adete kadar video kaydedebiliyorsunuz. Limit böyle tayin edilmiş. Bu limite ulaştığınızda Snapchat’in aşina olduğunuz düzenleme ekranı karşınıza gelecektir.

Buradan dilediğiniz bir klibi kaldırabilir ya da hepsinde ayrı ayrı düzenlemelere gidebilirsiniz.

Bu özellik ile ilgili küçük bir problem var; Snapchat ile daha önce video kaydedip paylaşmadıysanız birden fazla snap oluşturamıyorsunuz. Yani bu özelliği etkinleştirebilmek için 10 saniyelik bir video kaydedip hikayenizde paylaşmanız gerekecek. Videonun 10 saniyelik olmasına dikkat edin.



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