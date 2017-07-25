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Snapchat Hikayesini Kimlerin Görüntülediğini Öğrenmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp alınan mesajların okundu bilgisini göndermeye başladıktan sonra kullanıcılar haliyle telaşa kapıldı. Bu özellik nedeniyle insanlar mesajları basitçe görmezden gelemez oldular ya da daha sonra açıklama yapmak durumunda kaldılar. Sonrasında bu özellik hayli benimsendi ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına da yerleşti. Snapchat bu konuda ciddi bir hamle yaptı. Durumdan hoşnut olun ya da olmayın Snapchat güncelleme, mesaj veya cevap yazma bilgisini ve kimlerin bunları görüntülediğini öğrenmenize olanak tanıyor. Snapchat, kişilerinizden biri yazmaya başladığında tam anlamıyla bir bildirim gönderiyor. Uygulamada etkinliği gizlemenin hiçbir yolu yok, tüm bunlar hikayeler için de geçerli. Snapchat Hikayesini Kimlerin Görüntülediğini Öğrenmek de oldukça kolay.

Snapchat Hikayesini Kimlerin Görüntülediğini Öğrenmek

Snapchat uygulamasını açın ve sola kaydırma hareketi yaparak Stories ekranına gidin. Halihazırda aktif bir hikaye paylaşımı yapmış olmanız gerekiyor. Hikayenize dokunun.

Hikayenize dokunduğunuzda oynatılmaya başlayacaktır. Bu ekrana yakından bakarsanız, en altta küçük bir ok göreceksiniz. Bu oku yukarı doğru kaydırın. Açılan panel hikayenizi kaç kişinin görüntülediğini ortaya çıkaracaktır. Sol üstte toplam görüntüleme sayısını görebilirsiniz. Bunun yanında, hikayenizin kaç kez yeniden oynatıldığını gösteren sayaç bulunmakta. Görüntüleyen kişiler de zaten bu panelde listeleniyor.

Snapchat’te paylaşılan bir hikaye 24 saat kalıyor, sonrasında otomatik olarak kaldırılıyor. Arkadaşlarınız hikayeyi sadece bu süre zarfında görüntüleyebiliyor; siz de görüntülenme ile ilgili istatistikleri yalnızca bu süre boyunca takip edebiliyorsunuz.



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