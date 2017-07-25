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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta Önemli Sohbetleri Üst Kısma Sabitlemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp Facebook Messenger’la birlikte en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Zaten her iki uygulama da Facebook’un çatısı altında yer alıyor. Messenger’ın aksine WhatsApp bir telefon numarasıyla çalışıyor ve rehberinizde kayıtlı olan kişilerle daha rahat şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. WhatsApp’ta aynı zamanda uçtan uca şifreleme özelliği de bulunmakta ve dosya paylaşımı hayli kolay. WhatsApp’ta çok fazla sayıda arkadaşınızla ve gruplarda mesajlaşıyorsanız önemli olanları takip etmekte zorlanabilirsiniz. Bu noktada devreye WhatsApp’a yeni eklenen ve Önemli Sohbetleri Üst Kısma Sabitlemek için kullanılabilecek yeni özellik giriyor. WhatsApp’ta önemli bir konuşmayı üste sabitleyerek ilgili diyaloğu diğer konuşmalar arasında bulmak için zaman kaybetmemiş oluyorsunuz.

WhatsApp: Önemli Sohbetleri Üst Kısma Sabitlemek

Bu özellik uygulamanın son versiyonuna dahil edildi. Bu nedenle öncelikle WhatsApp’ı son versiyona güncelleyin.

WhatsApp’ı açın ve sohbetlerin yer aldığı sekmeyi görüntüleyin. Sabitlemek istediğiniz konuşma üzerinde sağa doğru kaydırma hareketi uygulayın. Bu noktada sağa doğru, kenara kadar tam bir kaydırma hareketi yapmamalısınız, aksi takdirde ilgili mesaj okunmuş ya da okunmamış olarak işaretlenecektir. Sağa doğru kaydırma hareketi yaptıktan sonra iki seçenek belirecek; Pin butonuna dokunduğunuzda ilgili konuşma WhatsApp’ta üste sabitlenecektir.

Bir süre sonra ilgili sohbetin sabit olma durumunu kaldırmak için yine sağa doğru kaydırma hareketi yapabilir ve Unpin butonuna dokunabilirsiniz.



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