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Akıllı telefon bataryasını ne sıklıkta şarj etmelisiniz ve yüzde 100 olana kadar doldurmak batarya ömrünü azaltır mı? En önemli batarya ipuçlarımızı takip ederek kafanızı dinleyebilir ve sorunları aşabilirsiniz. Üstelik masrafa girmenize bile gerek yok!

Akıllı Telefon Bataryasını Doğru Biçimde Şarj Etmek

Teknoloji dünyasının en sönük alanlarından biri olarak kalmaya devam eden bataryalar senelerden beri pek fazla ilerleme göstermedi ve benzer teknolojiler kullanılmaya devam ediyor. Bu durum akıllı telefonlar dışında tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için de geçerli.

Çoğumuzun en büyük korkusu gün içinde biten bataryalar ve buna engel olmak adına alınabilecek önlemler. Hemen hemen iki-üç senede bir cihaz değiştirildiği düşünülürse bataryaların ömrünü düşünen az ve öncelik hızlı şarj ve yüksek kapasite. Bu bataryalar 1000 şarjdan sonra normal kapasitenin epey altına düşüyor. Bir süre sonra eskisi kadar uzun dayanamaz oluyorlar.

Hangi yüzdeye kadar dolmalı?

Lityum iyon bataryalarda kural gereği yüzde 50 civarında dolu saklamak iyidir. Bu değerin altına düştükçe tekrar doldurmak önerilir. Batarya kullanılmayacaksa yüzde 100 doldurup daha uzun dayanmasını beklemenin anlamı yok çünkü tam dolan bataryada iç zorlama artar. Sürekli yüzde 100 dolu tutulan batarya ve masada durup şarjda bırakılan cihazdan dolayı ömür azalır. En iyisi yüzde 40-80 arası gezindirip yüzde 20 altına inmesine izin vermemek.

Tam şarj ve gece şarjı

Denemelere göre yüzde 100 şarj ayda bir yapılırsa batarya tekrar tam olarak kendine gelebilir ve yeterlidir. Bunu yeniden başlatılan bilgisayarın tazelenmesine benzetebiliriz. Bu yüzden geceleri sabaha kadar şarjda kalan telefonlarda batarya epey zorlanır ve ısınır, ömrü törpülenir.

Hızlı şarj

Aslında yeni nesil cihazlarda sıkça görülen hızlı şarjda akım değil gerilim yükseliyor ve sunulan toplam güç artıyor. İç kısımdaki özel devreler sayesinde batarya kontrollü biçimde hızlı şarja zorlanıyor. Qualcomm vb üretimi kontrol yongaları yeterince akıllı ve sıkıntı yok. Elbette bu tür ürünlerle sadece orijinal hızlı şarj adaptörü kullanılmalı.



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