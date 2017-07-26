⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonunuzda Sistem Güncellemesi İndirmelerini Duraklatmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. OTA güncellemeleri Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlar için firmware’i güvenli şekilde güncelleme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarını USB kablosuyla bilgisayara bağlamak ve çeşitli yazılımlar yardımıyla yazılım güncellemelerini yüklemek zorunda kalmıyor. Üstelik OTA yoluyla kurulum sırasında veri kaybı yaşama ihtimali de oldukça düşük. Tecrübesiz ve görece tecrübeli olan kullanıcılar için de hayli kolaylık sağladığı kesin. Android O işletim sisteminde sevindirici şekilde sistem güncellemelerini indirmeyi duraklatmak mümkün.

Android: Sistem Güncellemesi İndirmelerini Duraklatmak

Android’de OTA güncellemeleri hayli güvenilir. Cihazınız için bir güncelleme geldiğinde, indirme işleminde sorun yaşamanız pek olası değil. İndirmeyi kesebilecek tek şey kendi internet bağlantınız oluyor. Güncellemeyi dağıtan sunucular normalde yük altına girmiyor, çünkü Android güncellemeleri tüm aygıtlara topluca dağıtılmıyor. Geçmişte, internet bağlantınız kesintiye uğradıysa veya bağlantıdan kopmak durumunda kaldıysanız indirmekte olduğunuz sistem güncellemesini durdurmanız gerekiyordu. Daha sonra WiFi ağına bağlandığınızda, güncelleme indirilmeye devam edemiyordu, indirme sıfırdan başlıyordu. Bu durum Android O ile birlikte değişiyor.

Android O’da sistem güncellemesi indirmeleri duraklatılabiliyor. Güncellemeleri kontrol etmek için Settings menüsüne gidin ve System > System updates bölümüne erişin. Güncelleme mevcutsa Download butonuna dokunun.

İndirme işlemini duraklatmanız gerekirse bu ekrana dönün ve Pause download seçeneğine dokunun. Daha sonra indirmeye devam etmek istediğinizde bu ekrandaki Resume butonunu kullanabilirsiniz.



⁠⁠⁠





