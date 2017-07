⁠⁠⁠







Sahip olduğunuz Android Telefona Galaxy S8’deki Always On Display Özelliğini Eklemek için kullanabileceğiniz uygulamaları tanıyacağız. 2016 yılı amiral gemisi akıllı telefonlarından Samsung Galaxy S7 ve LG G5’te Always On Display özelliği bulunuyordu. Bu özellik cihazın çok az güç kullanarak ekranda saat ve çeşitli önemli bilgileri sürekli olarak görüntülemesini sağlıyor. Esasında bu özellik AMOLED ekranlar için anlamlı çünkü bu tip ekranlarda her piksel kendi aydınlatmasına sahip ve gerektiğinde kendisini kapatabiliyor. Çeşitli kısıtlamalar olmakla birlikte Android telefonunuza Galaxy S8’de de bulunan Always On Display’e benzer özelliği kazandırabilirsiniz. Akıllı telefonunuz AMOLED değil de LCD ekrana sahipse pil tüketiminin fazla olacağını unutmayın.

Android Telefona Galaxy S8’deki Always On Display Özelliğini Eklemek

Glance Plus

Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirilebilen Glance Plus cihazınıza Always On Display özelliği kazandırmak için faydalanabileceğiniz en iyi uygulamalardan birisi konumunda. Cihazınızı cebinizden çıkardığınızda ya da yakınlık sensörü aracılığıyla değişim algılandığında özelleştirilebilir ekran karşınıza geliyor. Çeşitli stillerde ve pozisyonda saat tercihi yapabiliyorsunuz. Varsayılan ayarda süre 120 saniye fakat Always On seçeneği ücretli sürümde etkinleştirilebiliyor. Uygulama arayüzünde reklam var ancak ayarları yapılandırma işlemi dışında bu reklamları görmeyeceksiniz.

Always On AMOLED

Araç henüz Beta aşamasında olsa da otomatik parlaklık, cep modu, çeşitli saat ve arka planlar, pil dostu yapılandırma seçenekleri gibi detaylar uygulamanın dikkat çekmesini sağlıyor. AMOLED yanığını önlemek için ekranda periyodik dolaşım sağlanabiliyor. Jest ve eylemler ücretli versiyonda kullanılabiliyor. Root’lu cihazlarda Doze etkinleştirilebiliyor.





