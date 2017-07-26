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Android işletim sistemini denemek istiyor ama bir türlü iOS yüklü cihazınıza veda edemiyorsanız deneme amaçlı olarak sanal ortamda Android kurabilir ve özellikleri keşfedebilirsiniz. Herhangi bir masrafa girmeniz gerekmiyor. Bilgisayarı kullanarak tablet kullanımını tadabilirsiniz.

Android: VirtualBox Ortamında Android Kurulumu

Birkaç dakika içinde bilgisayarınızda çalışan bir Android sürümü elde etmek için şunlara gerek duyacaksınız:

VirtualBox : Windows, Linux, Mac OS sürümleri olan ücretsiz sanallaştırma uygulamasını indirin ve kurun: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

: Windows, Linux, Mac OS sürümleri olan ücretsiz sanallaştırma uygulamasını indirin ve kurun: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Android x86 ISO: Hangi Android sürümünü denemek istiyorsanız buna özel hazırlanmış sanal paketi ISO olarak indirmeniz gerekiyor. Şu aşamada en kararlı sürüm Android 6.0 Marshmallow olarak görünüyor: http://www.android-x86.org/,

Not: Bunları kurup çalıştırmadan önce BIOS ayarlarına girip varsa sanallaştırma özelliklerini aktifleştirmenizde fayda var. Daha yüksek performans elde edebilirsiniz.

Yeni tıklayıp ad verin ve Linux seçtikten sonra 32-bit ile devam edin ve 2048 MB RAM ayırıp disk tipini VDI olarak bırakıp oluşturun. Disk boyutu dinamik olarak artacak. Artık kuruluma geçebilirsiniz.

Yeni sanal sürücü başlatınca ISO sorar, sormazsa Cihazlar içinden Optik sürücü kısmından ISO paketini gösterebilirsiniz. Ekrana kurulum gelince diske kurulum seçin ve partisyon oluşturun. Boyutu seçtikten sonra Boot ile başlatılabilir olmasını sağlayın. Yaz komutu verin ve bitince çıkın. Kurulum için ext4 bölümünü göstereceksiniz. Sonraki adımlarda Evet onayı verin ve bitmesini bekleyin.

İşlem bitince Android açılacak ve yeni kullanıcı sihirbazı başlayacak. Artık kurcalamaya başlayabilirsiniz. Klavye ve fare ile kullanmak zorundasınız ve dokunmatik deneyimi cihaza kalıyor.



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