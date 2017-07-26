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Masaüstü ya da dizüstü olsun fark etmeksizin PC’de yer alan fotoğraflarınızı iOS içeren iPhone, iPad ya da iPod’a göndermek istiyorsanız bu konudaki en büyük yardımcınız bulut depolama servisi olan iCloud olacak. Apple imzalı serviste 5 GB depolama alanı ücretsiz.

iOS: PC’den iPhone’a Fotoğraf Aktarmak

Öncelikli olarak Apple iCloud Fotoğraf Kütüphanesi özelliğine değinmek istiyoruz. Apple’ın bu yeni fotoğraf eşleştirme servisi sayesinde iOS yüklü cihazlar arasında fotoğraf paylaşmak kolaylaşıyor. Ücretsiz olan özellikte çok fazla fotoğrafınız yoksa 5 GB depolama alanı fazlasıyla yeter ve diğer verileriniz de saklanabilir. Eğer çok fazla fotoğraf çekiyorsanız ek depolama alanı almanız gerekebilir. Bu genelde aktif geliyor ama varsayılan olarak değilse aktifleştirmek için Ayarlar uygulamasında Fotoğraflar kısmına girip aktifleştirebilirsiniz.

iPhone ve iOS 8 ya da üstü yüklü diğer cihazlarda iCloud üzerinden eşleştirme gerçekleştiğine göre PC ortamında da istemciyi kurmanız yeterli olacak. PC’den iPhone’a fotoğraf göndermek için icloud.com adresini ziyaret edip Apple kullanıcı adıyla oturum açtıktan sonra iCloud Fotoğraflar alt menüsüne girin. İlk denemede belirli bir ayar sihirbazını tamamlamanız gerekebilir.

Eklemek istediğiniz fotoğrafları seçin ve yükleyin. İşlem bitince iCloud Fotoğraf Kütüphanesinde belirecekler ve iPhone’da görülebilir olacaklar. Bu durumda sadece iPhone içindeki Fotoğraflar uygulamasına girmeniz yeterli olacak. Bu aşamada Wi-Fi bağlantısını kullanmanız anlamlı olacak. Eklenen fotoğraflar tarih sırasına göre sıralanacaklar.

Not: Benzer rakip seçenek olan Google Photos kullanarak da sonuca gidebilirsiniz. Üstelik yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda depolama alanı sınırlaması yok!



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