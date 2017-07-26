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LG G6 TWRP Recovery 3.1.1 kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. LG G6 (H870) akıllı telefonla uyumlu TWRP Recovery 3.1.1 versiyonu hazırlanmış durumda. Bilindiği gibi TWRP akıllı telefonda root erişimini sağlama ve root’u geri alma gibi işlemleri kolayca gerçekleştirme olanağı sağlamakta. Tabii custom ROM kurulumları ile cihazı ileri düzeyde özelleştirme imkanı da elde ediliyor. Root ve custom ROM kurulumu gibi işlemler overclock, underclock, Xposed, Magisk gibi işlem ve araçların kullanımına da kapı aralanması anlamına geliyor.

LG G6 TWRP Recovery 3.1.1 Kurulumu

Desteklenen Cihazlar

LG G6 (H870) – Farklı varyantlarda bu işlemi denemeyin, aksi takdirde cihazı brick edebilirsiniz.

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 50 seviyesine şarj edin.

Akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedekleyin.

Akıllı telefonun bootloader kilidini kaldırın .

. Settings – About Phone menüsüne ilerleyin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsüne ilerleyin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek

adb-fastboot-tool-2016.zip arşiv dosyasını genişletin.

TWRP_3.1.1.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 dizinine erişin ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

Son olarak cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz.



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