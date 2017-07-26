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LG V10 Android 7.0 Nougat kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. V10 LG’nin Android 7.0 Nougat esaslı LG UX 5.0 güncellemesini alan az sayıdaki akıllı telefonundan birisi konumunda. Güncelleme LG V10’nun Güney Kore versiyonlarına (LG-F600K, F600S ve F600L) ek olarak global varyantları için de hazır. Bu yazımızda LG V10 Android 7.0 Nougat kurulumu için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. İşlemin cihazın F600K, F600S, F600L, H960ATR, H901 varyantları için geçerli olduğunu belirtelim.

LG V10 Android 7.0 Nougat Kurulumu

Notlar

Öncelikle adı anılan LG V10 varyantlarından birisine sahip olduğunuzdan emin olun.

Gerekli LG USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Akıllı telefonunuzu en azından % 50 seviyesine kadar şarj edin.

Güncel LGUP ve UPPERCUT yazılımlarını bilgisayarınıza yükleyin.

Akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedeklediğinizden emin olun.

USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler

LG V10 Android 7.0 Nougat Yükleme Aşamaları

Öncelikle LG V10 akıllı telefonu güç butonunu kullanarak kapatın. Ses artırma butonuna basılı tutarken cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefonunuz download modunda açılacaktır.

LGUP aracı ile Uppercut’ı çalıştırın, akıllı telefonunuz algılanacaktır. İndirilen LGUP klasöründeki common klasörünü C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model dizinine kopyalayın.

Her şey yolunda gidiyorsa LGUP sizi uyarmayacaktır. Sıkıntı yaşarsanız USB kablosunu ve sürücüleri kontrol edin.

Process sekmesinde UPGRADE‘i işaretleyin. İndirdiğiniz KDZ dosyasını seçin. Tabii cihazınızla uyumlu olan KDZ dosyasını indirmeye özen göstermelisiniz.

Start butonuna tıkladığınızda flash’lama süreci başlayacaktır. İşlem biraz zaman alabilir, sabırlı olun ve tamamlanmasını bekleyin. Kurulum sürecinde akıllı telefonun birkaç defa yeniden başlayabileceğini unutmayın.



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