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Sony Xperia XA Ultra root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Ele aldığımız aşamalar Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonu kurulu cihazlar için geçerli. Rehberi dikkatle okuyun ve tüm aşamaları titizlikle takip edin. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Sony Xperia XA Ultra Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

seçeneğini etkinleştirin. Xperifirm entegreli güncel Sony Flashtool aracını indirin.

entegreli güncel aracını indirin. Sony’nin USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Bootloader kilidini kaldırın .

. Akıllı telefonu en azından % 50 seviyesine kadar şarj edin.

Tüm verilerinizi yedekleyin.

İndirmeler

Boot ve TWRP recovery imajlarını aşağıdaki bağlantılardan indirin ve dosyaları boot.img ile twrp.img şeklinde yeniden adlandırıp C:\Flashtool\x10flasher_lib\ dizinine transfer edin.

Aşağıdaki dosyaları indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

TWRP Recovery Kurulumu

Akıllı telefonu güç butonunu kullanarak kapatın. Ses azaltma tuşuna basılı tutarken USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefon flash modunda açılacaktır.

XperiFirm yazılımını kullanarak resmi firmware’i indirin ve flashtool’u kullanarak bootdeliver.xml dosyasını flash’layın. Content bölümünde boot_delivery.xml‘in seçili olduğundan emin olmalısınız.

boot_delivery flash’lanınca flashtool’u kapatın ve cihazın bağlantısını kesin. Akıllı telefonu kapatın.

Cihazı bu kez ses artırma butonuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Fastboot modunda açılacaktır.

Bilgisayarınızda C:\Flashtool\x10flasher_lib\ klasörüne gidin ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi penceresi açılacaktır.

Bağlantının sorunsuz kurulup kurulmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu girin.

Ekranda seri numarasını görüyorsanız sorun yok demektir. Öncelikle fastboot flash boot boot.img, daha sonra ise fastboot flash recovery twrp.img komutunu girin.

Flash’lama tamamlandığında bağlantıyı kesin.

Root Erişimini Sağlamak

Akıllı telefonu kapatın. Ses azaltma ve güç butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP menüsündeki parola uyarısında Cancel‘a dokunun ve modifikasyonları onaylamak için sağa doğru kaydırma hareketi uygulayın.

Wipe butonuna dokunun ve Advanced wipe‘ı seçin. userdata ve data partisyonlarını seçin, temizliği gerçekleştirin. Bu, şifrelemeyi kaldırmak ve TWRP recovery’nin /data partisyonuna erişebilmesi için gerekli. Bu aşamayı unutursanız boot loop sorunu yaşamanız yüksek ihtimal.

Reboot system seçeneğine dokunun.

Büyük ihtimalle açılış sorunsuz gerçekleşecektir. Açılışın biraz zaman alabileceğini (10 dakika kadar) belirtelim.

Akıllı telefonu kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun ve indirip cihaza transfer ettiğiniz Magisk ZIP dosyasını seçin. Flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında Reboot system seçeneği ile cihazı yeniden başlatın.

Akıllı telefon açıldığında Magisk Manager APK dosyasını yükleyebilirsiniz.



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