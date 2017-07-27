⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonunuzda Instagram’dan Fotoğraf ve Video İndirmek için kullanabileceğiniz uygulamalardan birkaçını tanıyacağız. 3 Nisan 2012’de Android platformuna adım atan Instagram o tarihten bu yana çok ciddi bir kullanıcı kitlesi edindi ve fotoğraf paylaşımı yapmayı seven akıllı telefon kullanıcılarının bir numaralı tercihi haline geldi. Yoğun ilgi gördüğü için Facebook tarafından satın alınan servis son dönemde Snapchat’ten klonladığı özelliklerle gündemde. Instagram uygulamasında Fotoğraf ve Video İndirmek isteyen kullanıcılar için bir özellik bulunmuyor, bunun için üçüncü parti uygulamalardan yardım almak gerekiyor.

Android: Instagram’dan Fotoğraf ve Video İndirmek

OGInsta+

OGInsta+ uygulaması esasında başlı başına bir Instagram istemcisi ve bünyesinde fotoğraf ve video indirme, fotoğraflara yakınlaştırma yapabilme, hikayeleri indirme gibi özellikler barındırıyor. Arayüzdeki üç noktaya sahip olan butona dokunduğunuzda normalde karşınıza çıkan seçeneklerin yanı sıra Download ve Copy Share URL seçenekleri de beliriyor. Araç Google Play uygulama mağazasında yer almıyor, APK dosyasını bu bağlantıdan indirebilirsiniz. Kurabilmek için akıllı telefonunuzda Settings > Security menüsündeki Unknown Sources seçeneğini aktive etmeniz gerekecek.

Plug for Instagram

Plug for Instagram OGInsta+ gibi bir Instagram istemcisi değil, resmi Instagram uygulaması için geliştirilen bir eklenti olarak çalışıyor. Uygulama arayüzünde köşede Activation bubbles olarak adlandırılan baloncuklar beliriyor ve araç yardımıyla Instagram’dan fotoğraf ve video indirebiliyorsunuz.

Android‘li akıllı telefonunuzda Instagram’dan Fotoğraf ve Video İndirmek için buradaki uygulamalardan da yararlanabilirsiniz.



⁠⁠⁠





