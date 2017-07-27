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EMUI 5 kurulu Huawei cihazlarda koyu renkli temayı etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Genellikle AMOLED ekranlı akıllı telefonlar için koyu renk tema kurulumu rehberleriyle karşılaşıyorsunuzdur. Bunun nedeni siyah ve genel olarak koyu tonların AMOLED ekranlarda daha başarılı şekilde oluşturulabilmesi. Bu tip ekranlarda her pikselin kendi aydınlatmasına sahip olması ve gerektiğinde kapatabilmesi büyük avantaj sunuyor. Tabii LCD ekranlar da eski dönemlere kıyasla hayli yol kat etti ve artık koyu tonları daha başarılı şekilde gösterebiliyor. Huawei Honor 8 Pro gibi EMUI 5 yüklü bir akıllı telefonunuz varsa ele aldığımız aşamaları takip ederek koyu renkli temayı elde edebilirsiniz.

EMUI 5 Kurulu Huawei Cihazlarda Koyu Renkli Temayı Etkinleştirmek

Huawei akıllı telefonlarda Themes uygulaması bulunmakta ve bu araç yardımıyla duvar kağıdı, kilit ekranı stili, ikonları değiştirme olanağı yakalıyorsunuz. Arayüzü tamamen değiştirmek pek mümkün olmasa da HWT uzantılı EMUI temalarını cihazdaki HWThemes klasörüne kopyalayarak Themes uygulamasında görebiliyorsunuz.

Google Play uygulama mağazasında yer alan EMUI Themes Factory uygulaması aracılığıyla çeşitli temalar indirebilmeniz mümkün. EMUI 5 uyumlu çeşitli koyu renk temalar mevcut ancak bizim tavsiyemiz tarafından hazırlanan DailySpaceDark v1.1.

Uygulamayı cihazınıza yükleyin, arayüzde aşağı doğru kaydırma yapın ve DailySpaceDark v1.1 temasını bulun. Alt kısımdaki Install Theme butonunu kullanın. Temanın HWT uzantılı dosyası HWThemes klasörüne indirilecektir.

İndirme tamamlanınca cihazdaki Themes uygulamasını açın. Me sekmesini görüntüleyin. DailySpaceDark temasını seçin ve Apply‘a dokunun. EMUI 5 yüklü akıllı telefonunuzda koyu renkli temayı elde etmiş olacaksınız.





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