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Google Photos uygulamasına yeni eklenen fotoğraf arşivleme özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlatıyoruz. Google’ın hayli beğenilen Photos uygulaması Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda fotoğraf yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Uygulama aynı zamanda fotoğraf ve videoları bulut ortamına yedekleme imkanı da sunmakta. Ciddi kalite kaybı olmadan sıkıştırılan fotoğraf ve videoları yedeklemek için sınırsız bulut depolama alanı sağlanıyor.

Günümüzde akıllı telefonlarımızla sık sık fotoğraf çekiyoruz. Galerinizde birbirine benzeyen çok sayıda fotoğraf bulunabilir ve fotoğraflarınızın daha organize şekilde görünmesini isteyebilirsiniz. Google Photos’a eklenen arşivleme özelliğiyle istemediğiniz fotoğrafların ana arayüzde görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Arşivlenen fotoğraflar albümlerde yer almaya devam ediyor ve aramalarda ulaşılabiliyor fakat ana akıştan gizlenmiş oluyor. Google Photos‘un fotoğraf arşivleme özelliği kolayca kullanılabiliyor.

Google Photos: Fotoğraf Arşivleme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Bir fotoğrafı arşivlemek için öncelikle Google Photos uygulamasını açın.

Arşivlemek istediğiniz fotoğrafa uzun dokunun, uygulama arayüzünde sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun.

Archive seçeneğini kullanın.

Arşivlediğiniz fotoğraflara erişmek için Google Photos uygulamasının arayüzünde solt üst kısımda bulunan hamburger menü butonuna dokunun ve Archive sekmesini görüntüleyin.

Add to archive butonunu kullanarak da fotoğraf arşivleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Arşivlemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve seçiminizi yaptıktan sonra arayüzde yer alan Done butonunu kullanın.

Gördüğünüz gibi Google Photos uygulamasındaki arşivleme özelliği ile Android ve iPhone’da fotoğrafları arşivlemek oldukça kolay.



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