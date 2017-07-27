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iOS 11 kurulu iPhone‘daki Notes / Notlar uygulamasında döküman taramak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Notes uygulaması iOS’te yıllardır var. İlk etapta çok daha basit bir çözüm konumundaydı. Zaten ilerleyen yıllarla birlikte çok sayıda alternatif hazırlandı ve ilgi çekici özellikler sunmayı başardılar. Apple da Notes uygulamasında bazı iyileştirmelere gitti. Örneğin notları parola koruması altına almak, rehberde kayıtlı olan arkadaşlarınızı notta birlikte düzenleme yapmak üzere davet etmek ve kontrol listeleri oluşturmak mümkün. Uygulamaya iOS 11 işletim sisteminde döküman tarama özelliği de dahil edildi. iPhone’lardaki başarılı kamerayı da kullanarak tatmin edici sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. iOS 11‘deki Notlar uygulamasında döküman taramak oldukça kolay.

iOS 11: Notlar Uygulamasında Döküman Taramak

Notes uygulamasını açın ve metin tahmini çubuğundaki + simgesine sahip olan butona dokunun. Açılan menüdeki Scan Documents seçeneği ile devam edin.

Tarayacağınız dökümanı hazırlayın. Düz bir zemine koyun ve hareket etmemesini sağlayın. Akıllı telefonunuzu dökümana doğru yöneltin. Notes uygulaması dökümanı otomatik olarak tanımlayacak ve taramaya başlayacaktır. Yakalama butonunu kullanarak taramanın başlamasını sağlayabilirsiniz. Dökümanın köşeleri doğru şekilde tanımlanamadıysa araç bunu elle düzenlemenize de olanak tanıyor.

Notes uygulaması, belgeleri art arda taramanızı sağlıyor. Birinci belge tarandıktan sonra, bir sonraki belgeyi tarayabilmeniz için sizi tarayıcıya geri götürüyor. Taranan tüm belgeleri kaydetmek için sağ alt taraftaki Save butonuna dokunun. Tüm belgeler aynı nota eklenecektir. Taranan belgelerden herhangi birini başka bir nota taşımanız ya da belgeyi silmeniz mümkün. Görüntüyü kırpmak ve döndürmek gibi birkaç temel düzenleme seçeneği de var.



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