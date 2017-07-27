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Eylül ayıyla birlikte son kullanıcılara dağıtılması beklenen gelecek nesil iOS 11 işletim sistemi Apple cephesinde bazı taşları yerinden oynatıyor. Bu değişimlerden biri artık iOS 11 ile birlikte 64-bit desteği olmayan 32-bit esaslı eski nesil uygulamaların çalışmaz hale gelecek olması.

iOS: iOS 11 İle Çalışmayacak Uygulamaları Görün

iOS 10 kullanıcıları, telefonlarında yeni nesil 64-bit destekli işlemci yer alsa bile bazı eski uygulamaları 32-bit olarak çalıştırıyorlar. Geriye dönük verilen destekle geçiş sorunu aşılabildi ama artık veda zamanı geldi. Uygulama geliştiricilerin çoktan 32-bit sürümleri 64-bit sürüme terfi etmiş olması gerekiyordu.

Eğer bazı güncellenmeyen uygulamalar varsa ve iOS 11 güncellemesinden sonra çalışacaklarından şüphe ediyorsanız şimdiden alternatif uygulamalar aramaya başlayabilirsiniz. Ayarlar uygulamasında Genel kısmında Hakkında bölümüne bakın ve Uygulamalara tıklayın. Uygulama uyumluluğunu gösteren sayfada iOS 11 ile çalışmayacak olan uygulamalar listeleniyor. Elbette bir ay içinde güncelleme alacak olanlar varsa bu listeden çıkıp son anda yırtabilirler!

Bu esnada App Store uygulamasını açıp güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve varsa güncelleyin. Ardından sorunlu listesindeki uygulama sayısı azalabilir. iOS 11 yaklaştıkça uygulama geliştiriciler kolları sıvayabilir. Bazı uygulamalar için geliştiriciyle bağlantıya geçip sıkıştırmayı deneyebilirsiniz.





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