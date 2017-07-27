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iOS için geliştirilmiş çok sayıda podcast uygulaması var ve kullanıcılara farklı dinleyiş deneyimleri sunmaya odaklanıyorlar. Apple’ın varsayılan podcast uygulaması dinlenmemiş bölümleri listeliyor. Pocket Cast ise takip ettiklerinizi ekrana diziyor. Castro ise bölümleri sıraya eklemenizi istiyor.

iOS: iPhone İçin En İyi Podcast Uygulaması Overcast

Yeni bir podcast uygulaması olan Overcast ise farklı bir çalma listesi yaklaşımı içeriyor. Çok sayıda podcast yayınına üye olduğunuzda ilk olarak çalma listesi bölümlerini görüyorsunuz. Tüm bölümler sizler için hazır edilmiş biçimde bekliyor. Arabirimde öne çıkan özellik podcast yönetimi için çalma listesi oluşturmak.

Bu yöntem, Overcast ile en iyi deneyimi elde etmenin ana yolu. Diğer benzer podcast uygulamalarından daha iyi olmasını sağlayansa basitlik ve güçlü özellikler arasında ideal dengeyi kurmuş olması. Alışması zaman alabilir ama sonrasında uygulamayı adınız gibi iyi bileceksiniz ve Apple’ın podcast uygulamasını nasıl kullandığınıza şaşacaksınız!

Hem podcast’leri bulup üye olmak kolay, hem de diğer podcast uygulamalarında yer almayan ek özellikler içeriyor. Pro seviyesinde çalma listesi yönetimi ve sıra düzenleme geliyor. Aynı zamanda ses arttırma özelliğiyle akıllı biçimde ses kalitesi bozulmadan volüm arttırılıyor. Akıllı hız özelliğiyse aralardaki boşlukları kırparak aynı sürede daha fazla podcast dinlemenizi sağlıyor. Overcast tasarımı basit olsa da alıştıktan sonra artan verimi takdir edeceksiniz. Hemen hemen tüm özellikler için sürükleme yapmak yetiyor.

Sağ üstteki artıya tıklayın ve Twitter’dan gelen önerileri görün. Farklı kategorilerden öneriler listeleniyor. Öne çıkanlar sekmesi Apple’ın podcast uygulaması kadar zengin olmasa da arama çubuğu kullanılabilir. Aradığınızı bulunca üye olabilir ya da bir bölüme tıklayıp dinlemeye/indirmeye başlayabilirsiniz. Üye olduktan sonra en yeni kaç bölümün saklanacağı seçilebilir.

Akıllı çalma listeleri sayesinde oluşturduğunuz üyelikleri içeren favorileri, en yenileri, en popülerleri kolayca dinleyebilirsiniz. Sürekli çalma seçeneği aktifse bölüm bitince sıradaki otomatik olarak başlar. Aksine dakika sonra kapatma özelliği de kullanılabiliyor. 3D Touch destekli cihazlarda bildirime tıklayarak yeni bölüm bildirileri sıraya atılabilir.

Geceleri karanlık modu kullanıp daha rahat gezinti yapabilirsiniz. Aynı zamanda çok daha fazla seçenek bulunabiliyor. Ücretsiz uygulamada reklamlar var ama reklamları kesmek için yıllık ödemeyle üye olabilirsiniz.



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