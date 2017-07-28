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Android işletim sistemi son derece kapsamlı ve giderek artan sayıda mobil uygulama, masaüstü sürümleriyle benzer özellikleri sunabilir hale geliyor. Kimi zaman masaüstü bilgisayar kullanmak zorunda kalabilirsiniz ama bu işlemlerin sayısı azalmakta denebilir.

Android: Linux Komut Satırını Kullanmak

Android’in temelini Linux oluşturduğu için Termux adlı uygulamayı kullanarak hazır bir altyapı üzerine inşa edilmiş çözümü kullanabilirsiniz. Bu sayede Linux özel uygulamaların Android sürümlerini cihazınıza kolayca kurabilirsiniz.

Play Store ortamında çok sayıda terminal uygulaması var ve Linux uygulamalarını Android ile kullanma imkanı veriyorlar. Termux askine diğerleri Android yolunu seçiyor. Termux’un farkı Android ortamında kendi başına çalışan özel bir Linux ortamı oluşturması. Sonuç olarak içerdiği programlar Linux ortamındakilerle aynı.

Elbette komut satırını esas alan uygulamalarda göz alıcı butonlar, menüler ve görseller yok. Doğrudan klavyeyi kullanarak veri girmeniz gerekiyor ve bu nedenden ötürü her kullanıcıya göre değil. Komut satırını kullanarak program kurma gibi işlemlere ait temel komutları biliyor olmanız gerekiyor. Örneğin mevcut uygulamaları görmek için apt list komutunu girmelisiniz.

APT kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için diğer rehberlerden destek alabilirsiniz. Termux kurduğunuzda kutudan hazır olarak temel Linux araçları çıkar. Dosya taşıma, okuma, silme, kopyalama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Sembolik linkler atayabilir ve belirli dosyalara kolayca erişebilirsiniz.

Temel metin editörü olan VIM’in en yeni sürümü de geliyor. Matematiksel hesaplamalar, sıkıştırma arşivleme, HTTP/FTP üzerinden dosya indirme, web sunucusu işletme gibi çok sayıda seçenek kullanılabiliyor. Aynı zamanda PHP, Phyton, BASH, Ruby esaslı programlama gerçekleştirebilirsiniz. Linux dünyasında deneyimli olanlar ya da ilerlemeler isteyenler için Termux ideal görünüyor.



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