Android Nougat kurulu akıllı telefona Sony Xperia uygulamalarını yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Sony’nin Xperia serisi akıllı telefonlarında hayli başarılı stock uygulamalar bulunmakta. Uygulamalar başarılı arayüzlere ve işlevsel özelliklere sahip. Bunları ne yazık ki Google Play uygulamasından basitçe indiremiyorsunuz. Fakat ele alacağımız aşamaları takip ederek akıllı telefonunuzda Sony Xperia uygulamalarını kullanabilmeniz mümkün. Tabii bazı koşulları sağlamanız gerekiyor.
Android Nougat Kurulu Akıllı Telefona Sony Xperia Uygulamalarını Yüklemek
Gerekenler
- Android Nougat işletim sistemi ya da Lineage OS 14.1 tabanlı ROM
- TWRP benzeri bir custom recovery çözümü
Paket Seçenekleri
Çeşitli paket seçenekleri var. Bazılarında az sayıda uygulama varken bazıları çok sayıda araç içeriyor. İhtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Pakette yer alan uygulamaları orijinal adlarıyla listeliyoruz.
Nano Package:
- Music
Album
Xperia Home
Wallpapers
Micro Package:
- Music
Wallpapers
Xperia Home
Clock
Weather
Calculator
Album
Stock Package:
- Music
Wallpapers
Xperia Home
Clock
Weather
Calculator
Album
Lifelog
Video
Movie Creator
Full Package:
- Music
Wallpapers
Xperia Home
Clock
Weather
Calculator
Album
Lifelog
Video
Movie Creator
Conversation
Calendar
Email
Keyboard
Aroma Package:
- Music
Wallpapers
Xperia Home
Clock
Weather
Calculator
Album
Lifelog
Video
Movie Creator
Conversation
Calendar
Email
Keyboard
Boot animation Xperia X
İndirmeler
Kurulum İşlemi
Cihazınıza flash’lamak istediğiniz paketi üstteki bağlantılar yardımıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.
Her ihtimale karşı tüm verilerinizi yedekleyin.
Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.
Ana ekrandaki Install seçeneğine dokunun.
İndirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz ZIP dosyasını seçin.
Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.