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Android Nougat kurulu akıllı telefona Sony Xperia uygulamalarını yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Sony’nin Xperia serisi akıllı telefonlarında hayli başarılı stock uygulamalar bulunmakta. Uygulamalar başarılı arayüzlere ve işlevsel özelliklere sahip. Bunları ne yazık ki Google Play uygulamasından basitçe indiremiyorsunuz. Fakat ele alacağımız aşamaları takip ederek akıllı telefonunuzda Sony Xperia uygulamalarını kullanabilmeniz mümkün. Tabii bazı koşulları sağlamanız gerekiyor.

Android Nougat Kurulu Akıllı Telefona Sony Xperia Uygulamalarını Yüklemek

Gerekenler

Android Nougat işletim sistemi ya da Lineage OS 14.1 tabanlı ROM

TWRP benzeri bir custom recovery çözümü

Paket Seçenekleri

Çeşitli paket seçenekleri var. Bazılarında az sayıda uygulama varken bazıları çok sayıda araç içeriyor. İhtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Pakette yer alan uygulamaları orijinal adlarıyla listeliyoruz.

Nano Package:

Music

Album

Xperia Home

Wallpapers

Micro Package:

Music

Wallpapers

Xperia Home

Clock

Weather

Calculator

Album

Stock Package:

Music

Wallpapers

Xperia Home

Clock

Weather

Calculator

Album

Lifelog

Video

Movie Creator

Full Package:

Music

Wallpapers

Xperia Home

Clock

Weather

Calculator

Album

Lifelog

Video

Movie Creator

Conversation

Calendar

Email

Keyboard

Aroma Package:

Music

Wallpapers

Xperia Home

Clock

Weather

Calculator

Album

Lifelog

Video

Movie Creator

Conversation

Calendar

Email

Keyboard

Boot animation Xperia X

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Cihazınıza flash’lamak istediğiniz paketi üstteki bağlantılar yardımıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Her ihtimale karşı tüm verilerinizi yedekleyin.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.

Ana ekrandaki Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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