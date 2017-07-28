Android Nougat Kurulu Akıllı Telefona Sony Xperia Uygulamalarını Yüklemek

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Android Nougat kurulu akıllı telefona Sony Xperia uygulamalarını yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Sony’nin Xperia serisi akıllı telefonlarında hayli başarılı stock uygulamalar bulunmakta. Uygulamalar başarılı arayüzlere ve işlevsel özelliklere sahip. Bunları ne yazık ki Google Play uygulamasından basitçe indiremiyorsunuz. Fakat ele alacağımız aşamaları takip ederek akıllı telefonunuzda Sony Xperia uygulamalarını kullanabilmeniz mümkün. Tabii bazı koşulları sağlamanız gerekiyor.

Android Nougat Kurulu Akıllı Telefona Sony Xperia Uygulamalarını Yüklemek

Android Nougat Kurulu Akıllı Telefona Sony Xperia Uygulamalarını Yüklemek 1

Gerekenler

  • Android Nougat işletim sistemi ya da Lineage OS 14.1 tabanlı ROM
  • TWRP benzeri bir custom recovery çözümü

Paket Seçenekleri

Çeşitli paket seçenekleri var. Bazılarında az sayıda uygulama varken bazıları çok sayıda araç içeriyor. İhtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Pakette yer alan uygulamaları orijinal adlarıyla listeliyoruz.

Nano Package:

  • Music
    Album
    Xperia Home
    Wallpapers

Micro Package:

  • Music
    Wallpapers
    Xperia Home
    Clock
    Weather
    Calculator
    Album

Stock Package:

  • Music
    Wallpapers
    Xperia Home
    Clock
    Weather
    Calculator
    Album
    Lifelog
    Video
    Movie Creator

Full Package:

  • Music
    Wallpapers
    Xperia Home
    Clock
    Weather
    Calculator
    Album
    Lifelog
    Video
    Movie Creator
    Conversation
    Calendar
    Email
    Keyboard

Aroma Package:

  • Music
    Wallpapers
    Xperia Home
    Clock
    Weather
    Calculator
    Album
    Lifelog
    Video
    Movie Creator
    Conversation
    Calendar
    Email
    Keyboard
    Boot animation Xperia X

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Cihazınıza flash’lamak istediğiniz paketi üstteki bağlantılar yardımıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Her ihtimale karşı tüm verilerinizi yedekleyin.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.

Ana ekrandaki Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.

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