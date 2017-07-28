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Instagram hesabınızda çok sayıda fotoğraf varsa ve kapsamlı bir temizlikten geçirmek istiyorsanız haksız sayılmazsınız. Instagram beslemenizin daha sade ve anlaşılır görünmesi için istemediğiniz fotoğrafları silmeden sadece gizlemek istiyorsanız halka kapalı hale getiren arşiv yeniliğini kullanın.

Android/iOS: Belirli Instagram Paylaşımlarını Gizlemek

Aslında çoğu kişinin bu türden bir temizlik yapmasına gerek yok ama bazı pazarlama/sosyal medya yöneticileri belirli içerikleri zaman içinde ayıklamak zorunda kalabilir. Bir zamanlar harika görünen içerikler sonradan gereksiz hale gelebilir ama anıları silmeden sadece size özel kalacak biçimde arşive atabilirsiniz.

Önceleri yer almayan bu özellik sonradan Instagram’a eklendi. Arşivleme seçeneği için sağ alttaki butona tıklayarak hesabınızı açın ve arşivlemek istediğiniz fotoğrafa tıkladıktan sonra sağ üstteki üç noktalı menüyü açın ve arşiv seçin.

Besleme görüntüsünden memnun kalana kadar istemediğiniz içerikleri açıp arşiv komutu vermeye devam edin. Arşive attığınız fotoğrafları görmek içinse profilinize girip sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayın ve arşivi açın.

Bu sayede sadece sizin göreceğiniz arşivlediğiniz içerikleri bir arada bulabilir ve gerekirse tekrar yayına sokabilirsiniz. Temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.



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