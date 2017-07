⁠⁠⁠







iOS 11 kurulu Apple iPhone‘daki Notes / Notlar uygulamasında notları sabitlemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. iOS 11 işletim sisteminin öne çıkan özelliği sürükle – bırak desteği oldu. Bu özellik ne yazık ki iOS 11’in Beta sürümlerinde çok iyi çalışmıyor. Bu majör özelliğin dışında işletim sisteminde daha çok küçük düzeltmeler ve yenilikler var. Hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerin sayısı yeni özelliklere kıyasla daha fazla. Apple, iOS 11 ile birlikte mevcut uygulamalarda dikkate değer değişikliklere gitti. Örneğin işletim sistemindeki Notes / Notlar uygulamasında döküman tarama ve el yazısı ile notlar oluşturma imkanı bulunmakta. Bu araç yıllardır bizlerle fakat şu ana kadar çok büyük yenilikler sunmamıştı. Notes / Notlar uygulamasında notları sabitlemek de mümkün.

iOS 11: Notlar Uygulamasında Notları Sabitlemek

Notes / Notlar uygulamasını açın ve bir not klasörü seçin. Herhangi bir not üzerinde sağa doğru kaydırma hareketi uygulayın. Bu hareket esasında tek bir seçeneğe ulaşma imkanı sağlıyor, o da notları sabitleme. Başka bir not sabitlediğinizde yeni not daha önce sabitlenen notun hemen altına geliyor. Duruma bakılırsa buradaki sıralamayı değiştirmek mümkün değil.

Sabitlenmiş notlar diğerlerinden basit bir gri çubuk ile ayrılıyor, ne yazık ki sabitlendiklerini gösteren bir ikon taşımıyorlar. Herhangi bir notun sabitlenme durumuna son vermek isterseniz ilgili not üzerinde sağa doğru kaydırma hareketini uygulayın ve beliren turuncu arka planlı butona dokunun. Not, son düzenleme tarihine uygun şekilde yerini alacaktır.





