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İnternet gezintisi yaparken ya da sosyal ağları kontrol ederken iPhone bir anda donabilir ve tepki vermez hale gelebilir. iPhone ekranında nereye dokunursanız dokunun tepki vermeden bekler. Cihazda yer alan güç butonu ya da Home butonu da tepki vermiyorsa reset şart olmuş demektir.

iOS: Ekranı Donmuş iPhone’u Resetlemek

Güç butonuna basmanıza rağmen cihaz kapanmıyor ya da yeniden başlamıyorsa ne yapabilirsiniz? Soft reset olarak bilinen cihazın içindeki verileri sıfırlamadan resetleme işlemini deneyebilirsiniz. Hard reset ise çok daha kapsamlı bir işlemdir ve cihazı alınan haline getiren bir sıfırlama işlemidir. Soft reset atma için özel bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekir. Hemen hemen tüm akıllı telefonlarda buna izin veren bir tuş kombinasyonu var ve iPhone istisna değil.

Home ve güç butonlarını aynı anda basılı tutun ve ekran kararıp gidene kadar bekleyin. Ardından güç butonuna basıp ekrana görüntü gelene kadar bekleyin. İşte bu kadar basit. Cihazınız yeniden başlayacak ve normal biçimde açılmışcasına veriler yerinde duracak, eksiksiz olarak işleyecek. Muhtemelen bu sorunu pek yaşamayacaksınız ve ayda bir kereden fazla olmasını bile beklemiyoruz. Genelde sadece jailbreak atışmış cihazlarda bazı uyumsuz uygulamalar yüklenince görülebiliyor…



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