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LGUP LG Flash Tool İle LG Akıllı Telefonlara Resmi Firmware Kurmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. LGUP LG Flash Tool yazılımı Android işletim sistemli LG akıllı telefonunuza güncel firmware’i (KDZ / TOT / BIN dosyaları) yüklemenize olanak tanıyor. Bu noktada kendisini Samsung cihazlar için hazırlanan Odin Flash Tool’a benzetebiliriz. Unbrick, eski firmware’e geri dönmek, yüklediğiniz bir custom ROM’dan LG’nin orijinal ROM’una geçiş yapmak için bu araçtan faydalanabilirsiniz. LG’nin yeni akıllı telefonlarında firmware dosyaları KDZ formatında oluyor, yani bu araçla daha çok KDZ dosyalarını cihazınıza flash’layacaksınız.

LG Flash Tool 2014 sonrası LG akıllı telefonları destekliyor. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 ve 10 işletim sistemli bilgisayarlarda çalıştırılabiliyor. Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlamanız ve Windows bilgisayarınıza LG USB sürücülerini yüklemeniz gerekiyor.

LGUP LG Flash Tool İle LG Akıllı Telefonlara Resmi Firmware Kurmak

LGUP LG Flash Tool Özellikleri

KDZ / TOT / BIN dosyalarını flash’layabilme

Unbrick

Cihazın Android versiyonunu downgrade etmek (sürüm düşürmek)

Unroot (root işlemini geri almak)

Farklı ülkeler için hazırlanan firmware’leri yüklemek

Custom ROM’dan stock ROM’a dönmek

İndirme

Kullanımı

LGUP-LG-flash-Tool.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve genişletin.

LGUP_Install_Ver_*_*_*.msi ve LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_*_*.msi dosyalarını yükleyin.

LG akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Masaüstünüzdeki LGUP.exe dosyasını çalıştırın. Port‘u seçin, portta herhangi bir şey görünmüyorsa bağlantıyı yeniden kurun.

LG akıllı telefonunuzla uyumlu KDZ firmware dosyasını seçin. (Buradan cihazınız için firmware dosyası bulabilirsiniz.)

BIN File kutucuğunu işaretleyin ve Refurbish‘i seçin.

Start butonuna tıklayın ve flash’lama işleminin tamamlanmasını bekleyin.



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