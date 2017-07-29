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Android‘li akıllı telefonlara Android O, iOS 10, Windows 10 Emoji’lerini yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Akıllı telefonunuza farklı platformlardaki emoji’leri mi yüklemek istiyorsunuz? Geliştirici sayesinde Android O, Windows 10, iOS 10.3, HTC 10, Facebook ve Twitter’da yer alan emoji’leri cihazınıza kazandırmanız mümkün. Emoji’ler insanların mesajlaşma şekillerini şüphesiz etkiledi ve değiştirdi. Fikir ilk olarak Japonya’dan çıktı ve Batı’da da hayli ilgi gördü. Emoji’lerin mesajlaşmalara farklı bir hava kattığı kesin. Google’ın da Android O işletim sisteminde emoji mevzusunu ciddiyetle ele aldığını görüyoruz. Android‘li akıllı telefonlara Android O, iOS 10, Windows 10 Emoji’lerini yüklemek kolay fakat TWRP gibi bir custom recovery kurulumu ve root erişimi şart. Akıllı telefonda Android Nougat versiyonunu da ihtiyaç var, Marshmallow ve önceki sürümlerde çeşitli sorunlar yaşanmakta

Android: Android O, iOS 10, Windows 10 Emoji’lerini Yüklemek

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Öncelikle yukarıdaki bağlantılar aracılığıyla istediğiniz emoji paketini indirin.

İndirdiğiniz dosyayı Android telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.

Her ihtimale karşı bir nandroid yedeği oluşturun, bir şeyler ters giderse aldığını yedeği kullanabilirsiniz.

Yedek oluşturduktan sonra ana menüye dönün ve Install‘a dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza aktarmış olduğunuz dosyayı seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Flash’lama tamamlandığında Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.



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