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Android yüklü cihazlarda yer alan kolaylıklardan bir diğeri, yüklü gelen klavyeye yenilerinin eklenebilmesi ve varsayılan ekran klavyesinin değiştirilebilmesi. Bu sayede beğenmediğiniz birini değiştirebilir, belki de Türkçe karakterleri de üzerinde barındıran birini varsayılan yapabilirsiniz.

Android: Kullanılan Klavyeyi Değiştirmek

Google Play mağaza ortamında çok sayıda ücretsiz klavye uygulaması var. En eski ve ilgi gören klavye seçeneklerinden biri parmak kaldırmadan yazma desteği veren Swype olmuştu. Ardından SwiftKey gibi rakipler de geldi. Google ise Gboard adlı klavye uygulamasıyla rakipleri yakaladı ve ilgi çekici bir seçeneğe dönüştü.

Telefonunuzda Samsung, Sony, LG gibi üretici imzalı bir klavye yüklüyse varsayılan olarak işliyor demektir. Marketten diğer bir klavye kurup onu seçmek ve varsayılan olarak düzenlemek son derece kolay.

İstediğiniz klavye uygulamasını marketten indirin ve kurun. Ardından ayarlara girin ve Dil kısmını bulun.

Klavye ve girdi seçenekleri içine girip klavye seçme satırına tıklayın. Yeni klavyeniz hangisiyse önce aktifleştirin. Onay istenince ok komutu verin.

Ne de olsa klayve ile yazılanlar dışarı gönderilebilir ve sadece güvenilir klavye uygulamalarını kurup izin vermelisiniz. Ardından bir önceki ekrana geri dönün.

Mevcut klavye satırına bir kez daha tıklayın ve bu kez yeni kurulanı seçin. Artık bir metin girme alanına gelince tıkladığınız anda otomatik olarak yeni klavye yükleniyor olacak. Başka klavyeler kurunca benzer işlemi tekrar etmeniz yeterli olacak.



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