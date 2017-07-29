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Android‘li akıllı telefonlarda Mesajları Bildirimler Üzerinden Yanıtlamak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemi bildirimler konusunda her geçen yıl daha iyi bir noktaya doğru ilerliyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemindeki Quick Reply özelliği kullanıcılara mesajları ilgili uygulamayı açmak zorunda kalmadan, doğrudan yanıtlama imkanı sunmuştu. FlyperInc tarafından geliştirilen Notifly uygulaması Android Nougat’ın Quick Reply özelliğinden daha fazlasını vaat ediyor. Notifly ile Android’de Mesajları Bildirimler Üzerinden Yanıtlamak oldukça kolay.

Android: Mesajları Bildirimler Üzerinden Yanıtlamak

Uygulamayı yükleyip çalıştırdıktan sonra ilk olarak talep ettiği erişim izinleri için onay verin. Uygulama bundan sonra gelen mesajları doğrudan yanıtlama imkanı sunmakla kalmayacak, baloncuklar aracılığıyla cihazınızda o an açık olan uygulamayı kapatmaya dahi gerek kalmadan bildirimleri yanıtlama fırsatı sağlayacak.

Notifly’ın baloncuk simgesine dokunduğunuzda size gelen mesaj küçük bir pencere içerisinde görüntülenecektir, o an kullandığınız uygulama kapatılmıyor. İlgili mesajlaşma uygulamasını açmadan, doğrudan yanıt oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz ilgili mesajlaşma uygulamasını açabilir, bildirim penceresini kapatabilir ya da bildirimleri engelleyebilirsiniz. Bildirim penceresini kapatmak için pencereye uzun dokunun ve ekranın alt kısmında beliren kırmızı çöp kutusu simgeli butonun üzerine sürükleyip bırakın.

Notifly ücretsiz kullanılabiliyor, ücretli sürümde ise baloncuk boyutunu değiştirme, reklamları kaldırma, tema ve renk değişimi gibi özelleştirme seçenekleri var. Android’li akıllı telefonunuzu mesajlaşma için yoğun şekilde kullanıyorsanız bildirimlerle daha iyi şekilde başa çıkabilmek için Notifly’dan yardım alabilirsiniz.





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