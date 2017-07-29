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Güncelleme sezonu yaklaşıyor ve Apple’ın iOS 11 sürümünü dağıtıma sunması için günler sayılıyor. Gelecek nesil iPhone 8 ilan edilir mi bilinmez ama sonbaharda gerçekleşecek etkinlikle birlikte kullanıcılar aynı dönemde tanıtımı önceden WWDC sırasında yapılmış iOS 11’e geçecekler.

iOS: Güncellemeden Önce Veri ve Uygulama Yedekleme

Halka açık beta sürümü kullanımda ama henüz son halini almış değil. Deneme amaçlı olarak önceden kurmak istiyorsanız bu mümkün ama öncesinde verileri ve uygulamalarınızı yedeklemenizde fayda var ki bir aksilik yaşanırsa başınız ağrımasın.

iCloud Yedekleme

iPhone kullanıcıları için en pratik yedekleme yöntemi iCloud bulut depolama sistemini kullanmak. 5 GB depolama alanı ücretsiz ve cihazınızda aşırı veri yoksa yeterli gelebilir. Aksi durumda ek alan için aylık ödeme yapmanız gerekecek.

Bu özelliği aktifleştirmek için ayarlar uygulamasını açın ve hesap yönetimine girip iCloud seçin. Alt kısımda iCloud kullanan uygulamaları göreceksiniz. iCloud yedeklemeye tıklayın ve ayar seçeneğini yeşile getirin. Artık iTunes ile otomatik eşleştirme olmayacağı söylenecek. Ardından hemen yedekleme seçeneği gelecek ve tıklayınca buluta yedekleme gerçekleşecek.

iTunes Yedekleme

iTunes ile yedekleme bana yeter ve elimin altında bilgisayar var diyorsanız işlem pek karmaşık değil. Cihazı kabloyla bilgisayara bağlayınca iTunes tespit edecek ve logosuyla adı görünecek. Buna tıklayın ve açılan cihaz bilgisinde yedekleme alanında yer alan şimdi yedekle butonuna tıklayın.

Wi-Fi ile eşleştirme seçilmişse artık kablo bağlamadan bile ağa bağlanır bağlamaz yedekleme yapabilirsiniz.

Havadan ya da Kablolu Güncelleme

Telefonu güncellemeden önce mutlaka yeterli boş alan olmalı. Yoksa başka içerik silinip yer açılabilir. Güncellemenin inmesi için Wi-Fi bağlantısı şart. Aynı zamanda batarya en az yüzde 50 olmalı. Ardından kabloyla bağlantı daha ideal ve iTunes ile güncelleme uygulanabilir. Bunun için cihaz bilgisi alanında güncelleme kontrol butonuna tıklanabilir.

Cihazdan güncelleme içinse ayarlar uygulamasında genel kısmında yazılım güncellemelerine tıklanıp kontrol edilebilir. Güncelleme varsa indirme otomatik olarak başlar. Başlamadıysa komut verebilirsiniz. Ardından kurulum için onay vermeniz istenir.

Güncellemeden sonra App Store ortamına girip uygulama güncellemesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.



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