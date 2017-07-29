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App Store mağaza ortamında çok sayıda e-posta uygulaması var. Amacınız farklı cihazlarda ve platformlarda benzer tempo ve başarıyla işleyen bir e-posta uygulaması bulmaksa seçenekler bir anda azalabiliyor. Apple imzalı E-posta uygulamasıysa aşırı derece basit ve yetersiz kalıyor.

iOS: Spark İle iPhone’da E-Posta Yönetimi

Apple ekosisteminde kalanlara önerimiz Apple e-posta yerine Sparky uygulamasını kullanmaları. iPhone dışında iPad, Mac ve Apple Watch ile kullanılabiliyor. Akıllı gelen kutusuna sahip olan son nesil e-posta uygulamalarından biri ve birden fazla e-posta hesabı ekleyip sık sık bildirim alanlara sadece önemli olanları bildirerek kafalarını dinlemelerini sağlıyor: https://sparkmailapp.com/

Ücretsiz olan uygulama akıllı yapısıyla cihazlarınız arasında eşleştirme gerçekleştiriyor ve ciddi anlamda özelleştirilebiliyor. Görünümden kaydırma seçeneklerine, Mac ortamında klavye kısayollarına kadar seçenekler var.

Gelen kutusunda kişisel, bildirimler ve üyelikler olmak üzere üç ana bölüm var. Ana ekranda widget olarak görünerek tüm içeriği görecek biçimde genişletmek mümkün oluyor. En önemli e-postaları kişisel bölümünde görebilirsiniz. Elbette bunu istemeyenler akıllı gelen kutusu özelliğini kapatabilir.

Akıllı bildirimler sayesinde sadece önemli e-postalar için bildirim alınıyor. Ayrıca 3D Touch kullanılarak bildirimler anında okundu olarak işaretlenebiliyor, silinebiliyor ya da hızlı cevap verilebiliyor. Hızlı cevaplama alanı işinizi kolaylaştıran kısa ve sık kullanılan cevapları içeriyor.

Rahatsız etme modu var ve Spark’ın yerini aldığı Mailbox uygulamasındaki bu özellik korunuyor. E-posta ile uğraşmamak için daha sonra, gelecek hafta ya da belirli tarih seçilip ileri atılabiliyor. Bu özelliklerin büyük kısmı özelleştirilebilir ve akıllı gelen kutusu düzenlenebiliyor. Farklı hesaplar için farklı imzalar oluşturmak mümkün.

Popüler bulut depolama servislerine destek veren ve entegre olabilen Spark işte bu sayede yapılan ayarları ve oluşturulan imzaları iCloud hesabınızda saklıyor. Eşleştirme sorunsuz ve hızlı. iPhone’da yapılan değişiklik diğer cihazdaki Spark’da devreye giriyor. Mutlaka denemelisiniz.



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