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Apple iPhone‘daki Firefox’ta gece modunu etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Web tarayıcıları akıllı telefonlarda en sık kullanılan uygulamalar arasında bulunuyor. Sosyal medya uygulamaları da kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmekte, tabii bu uygulamaların çoğunlukla dahili web tarayıcıları var. Bu dahili tarayıcılar çeşitli web sitesi bağlantılarına dokunan kullanıcıların ilgili sosyal medya uygulamasını terk etmesini önlüyor. Tabii bu dahili tarayıcılar kısıtlı özelliklere sahip ve çoğu zayıf bir okuma deneyimi sunuyor. Çoğu durumda mobil web tarayıcılarının daha iyi bir okuma deneyimi sunduğunu görüyoruz. Örneğin Safari’de bir okuma modu bulunmakta. iOS uyumlu Firefox’a da gece modu özelliği dahil edilmiş durumda. Firefox’ta gece modunu etkinleştirmek suretiyle tarayıcıda gri bir katmanın belirmesini sağlayabilir ve yetersiz aydınlatma içeren koşullarda gözleriniz yorulmadan, daha konforlu bir web deneyimi elde edebilirsiniz.

iPhone: Firefox’ta Gece Modunu Etkinleştirmek

Gece modu Firefox’a güncelleme yoluyla kazandırılan yeni bir özellik. Gece modunu kullanabilmek için uygulamanın 8.0.1 sürümüne terfi etmeniz gerekiyor. Akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulamayı güncelledikten sonra çalıştırın ve yeni bir sekme açtıktan sonra alt kısımdaki çubukta yer alan hamburger menü simgesine sahip butona dokunun. Çeşitli seçeneklerin yer aldığı bir pencere görüntülenecektir, bu seçenekler arasından Night Mode‘a dokunun.

Farkı ekran görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Sağ taraftaki görüntüde fark edeceğiniz üzere gece modu etkin durumda. Gece modunu etkinleştirdiğinizde mod tüm sekmeler için aktif hale geliyor, özelliği sekme bazlı etkinleştiremiyorsunuz.





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