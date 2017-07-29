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Aylar süren bekleyişini ardından Apple iPhone ve Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları The Elder Scrolls: Legends oyununu nihayet cihazlarında oynayabilecek. Hatırlanacağı üzere oyun ilk olarak Mart ayında Apple iPad modelleri için yayınlanmış, daha sonra da Haziran ayının ilk günlerinde Android işletim sistemli tabletlere giriş yapmıştı. Oyunu artık Apple iPhone ve Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları da oynayabiliyor.

The Elder Scrolls: Legends Oyunu iPhone ve Android Telefonlar İçin Yayınlandı

The Elder Scrolls: Legends oyunu Heroes of Skyrim eklenti paketini ücretsiz sunuyor. Tekli oyuncu modunu genişleten diğer iki eklenti paketi ise uygulama içi satın alma metodu ile edinilebiliyor.

Bethesda’nın yeni kart oyununu merakla bekleyen oyunculardan biriyseniz oyundaki kartların geliştirici ekip tarafından dengelenmeye devam edildiğini ve önümüzdeki haftalarda çeşitli ayarlamaların gerçekleştirileceğini belirtelim. Diğer taraftan geliştirici Dire Wolf Digital her ay yeni bir kartın oyuna dahil edileceğini ve bu güncellemeler ile oyunun sıkıcı hale gelmesinin önüne geçileceğini ifade ediyor.

The Elder Scrolls: Legends için Google Play’de ön kayıt işlemi gerçekleştirdiyseniz önemli bir efsanevi kartı ücretsiz elde edebileceğinizi hatırlatalım.

Daha önce hakkında bilgisi olmayanlar için The Elder Scrolls: Legends‘ın tıpkı Blizzard’ın Hearthstone’u gibi free-to-play bir kart oyunu olduğunu ifade edelim. Oyunu Android 4.4 / iOS 10.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonuna sahip akıllı telefonunuza yükleyip oynayabilirsiniz.





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