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İzlerinizi silmek mi istiyorsunuz? Ailenizden hükümete kadar herkes neler yaptığınızı öğrenmek istiyor ve bu hoşunuza gitmiyor. Kendinizi güvende tutmak için telefondaki geçmişi silmelisiniz. Böylece içerik hırsızları ve hacker’lar da sizi faka basamazlar. Maalesef bu kapsamlı bir işlem.

Android: Cihazdaki Tüm Geçmişi Silmek

İnternet gezgini geçmiş kaydının tutulduğu en bariz ortam ve bu konudaki söz sahibi olan Chrome’dan şaşmıyorsanız (Android dünyasında yüzde 85 kullanım oranına sahip) sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayın ve açılan menüden geçmiş seçip gezinti geçmişini silin.

Facebook kullanmayan kalmadı. Bu ortamda yaptığınız işlemler ve aramalar başkaları tarafından analiz edilip foyanız ortaya çıkarılabilir. Nereye gittiniz, ne yapmayı planlıyorsunuz vb türünden bilgiler sızarsa başınıza bela açabilir. Silmek için aktivite geçmişini tutan kayıt kütüğünü boşaltabilirsiniz. Üstteki arama kutusuna girince sağ üstteki düzenleme seçeneğini kullanın. Açılan aktivite geçmişinde aramaları temizleme satırı var.

Google Play mağaza ortamında yaptığınız işlemlerin açığa çıkmaması için cihazda yaptığınız market aramalarının geçmişini silebilirsiniz. Böylece yüz kızartıcı sonuçlar yaşanmaz. Soldaki menüye girip ayarlara tıklayın ve açılan menüden arama geçmişini silin.

Telefona gelen ve yaptığınız aramaların geçmişini silerek eşleri vb aldatırken ya da diğer konularda yakalanma riski ortadan kaldırılmak istenebilir. Bunun için telefon uygulamasında geçmiş sekmesine girin ve üç noktalı menüyü açtıktan sonra arama geçmişini sil komutu verin.

Twitter ile yapılan aramalar da Facebook gibi arada bir temizlenebilir ve istenmeyen kazalar engellenebilir. Üstteki arama kutusuna tıklayın ve açılan alanda son aramalarınızı görün. İşte bu alanda arama kutusu sağındaki çarpıya tıklayın ve geçmişi silin.

Kökten temizlik içinse fabrika ayarına dönebilirsiniz ama sonrasında tüm veriler gider ve tekrar kurmanız zaman alır.



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