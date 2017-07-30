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Bundan iki sene kadar önce Snapchat’e Hatıralar adlı bir özellik eklendi. Önceleri sonradan silinen fotoğraf ve videolar yüklenebiliyordu, Facebook, Twitter, Instagram aksine sonradan gelip bunları görmek mümkün olmuyordu. Hatıralar sayesinde durum değişti ve özel bir bölüm eklendi.

Android: Snapchat Hatıralara Fotoğraf ve Video Yüklemek

İçerikleri kullanarak hatıralar dahil olmak üzere farklı Hikayeler oluşturmak kolaylaştı. Kullanıcılar, saklanan hatıraları arkadaşlarına gönderebiliyor, başkalarının görmesini istemediği içerikler varsa kendilerine özel kılabiliyor.

Snapchat uygulamasında sekmeler arasında gezerek kameraya gelin ve alttaki yuvarlağa tıklayıp ekran altından beliren hatıraları görün. Eğer yeniyseniz bu alan boş gelecek. Kullanmışsanız içerik kareler biçiminde dizilecek.

İçerik yoksa ekleme yapmak için kamera rulosu kısmına tıklayın ve izin istediğinde kameraya erişim izni verin. Ardından önceden çektiğiniz bir fotoğraf ya da videoyu bulup seçin. Seçilen içerik istenirse bir arkadaşa gönderilebilir. Uygulamada düzenle ve gönder butonlarına basın. Önizleme ekranında kaleme tıklayıp gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz. Metin, emoji ekleme, filtre kullanmak mümkün. İşlem bitince iki seçenekten biri göndere basıp arkadaşa göndermek. Diğer seçenekse bunu içeren bir Hikaye oluşturmak. Düzenleme modundan çıkmadan sağ üstteki ana menüye tıklayın ve Fotoğraf/Video kullanarak Hikaye satırına tıklayın.

Not: Snapchat ile Hikaye oluştururken en fazla 10 saniye süren videolar seçilebiliyor. Uzun videoları düzenleme aşamasında kırpmanız gerekecek. Yakın bir güncellemeden sonra arka arkaya altı kez 10 saniye videoya destek verilecek.



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