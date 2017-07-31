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Çizim yapmak eğlenceli ve sanatçı kişiliğe ya da yeteneğe sahip olmasanız bile hazır tuvaller üzerine eklemeler yaparak belirli şekiller elde edebilirsiniz. Draw Something gibi oyunlar bu prensibi esas alarak popüler oldular. Yapılan özel çizimlere doodle adı veriliyor, anlamı manasız kaba çizim.

Android: Fotoğraflara Eklenebilen Eğlenceli Çizimler

Bizim amacımız çektiğiniz fotoğraflar üzerine basit çizimler yaparak eğlenceli hale getirmenizi göstermek. Bu amaca yönelik olarak denenmesi gereken ilk uygulamalardan biri Line Brush olmakta.

Tamamen ücretsiz olup reklam da içermeyen uygulama sade bir arabirimle sizleri karşılıyor olacak. Alt ve üst kısımlardaki araç çubukları dikkatinizi çekecek. Tuval büyük oranda yer kaplıyor ve sizi bekliyor. Kullanıcı dostu arabirimde öğrenmek zaman almıyor. Üstteki alandaki sembollerin adları açıklayıcı: galeri, fotoğraf, çöpe at ve gönder. Alttaysa fırça, silgi, boyut ve şeffaflık kontrolü, renk seçenekleri dizili.

Fırçaya tıklarsanız çok sayıda güçlü seçenek karşınıza çıkacak. Bunlara baktığınız anda nasıl bir iz oluşturduklarını da görebiliyorsunuz ve zamandan kazanıyorsunuz.

Yapılan farklı renklerdeki çizimler başarılı biçimde birleşiyor ve keskin geçişler oluşmuyor. Böylece daha akıcı bir görüntü elde edilerek profesyonel doodle yapılabiliyor. Elbette amacınız sadece yağlı boya değil fotoğraflar üzerinde süsleme olduğunda fotoğrafı içeri almalısınız.

Ancak bu kez farklı olarak fırça seçerken üstteki sekmeden hat değil fotoğraf özel fırçalara giriyoruz. Örneğin bu örnekte Renoir tarzı fırça kullanılarak yağlı boyaya dönüştürmüş olduk. Uygulama başarılı ve ücretsiz olduğundan beklenti fazla olmamalı. Bazı eksikleri ara renkleri sunan paletler, katmanlı çalışma ve daha kapsamlı geri dönme geçmişi.



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