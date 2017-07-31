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Bazı günler uyanmak çok daha kolay gelir ve o güne moralde başlarsınız çünkü erkenden alarm sesiyle yataktan sıçramanız gerekmez. Artık kar yağdığından otomatik olarak okul tatil demek değil ve önlem almak yola daha erken çıkmak gerekebiliyor. Buna göre güncellenen bir alarm var!

Android: Hava Durumunu Gözleyen Alarm Saati

AlarMe adlı mobil uygulamanın özelliği hava durumunu takip ederek olası trafik ve ulaşım sorunlarına karşın sabah kalkmanız gereken saati düzenleyerek işe/okula geç kalmanızı engellemesi.

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Hava durumu bilgisini internet üzerinden takip ederek sizin belirlediğiniz kurallar dahilinde alarm saatini değiştiriyor. Örneğin isterseniz kar gibi durumlarda 30 dakika önce çalmasını sağlayabilirsiniz. Henüz Beta aşamasında olan ücretsiz uygulama bazı eksikler içeriyor olabilir ama fikir ilgi çekici görünüyor.

Burada önemli olan en azından sizi doğru saatte uyandırıyor olması. Elbette hava durumunun yolları etkilemediği yerlerde (Kanada vb.) yaşayanlar için bu uygulamanın bir getirisi olmayabilir ama bazı şehirlerde ciddi farklar gözlenebilir.

En kötü ihtimalle hata yaşanırsa normalden daha erken uyanıyor olacaksınız yani geç kalmayacaksınız. Beta aşamasında olduğu gibi normal alarm uygulamasını kaldırmadan ikisini bir arada cihazda tutmanız mantıklı olabilir.



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