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HTC U11’e Bluetooth 5.0 teknolojisini kazandıran güncelleme önümüzdeki dönemde yayınlanabilir. HTC’nin 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefonu olan U11 Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan ilk akıllı telefonlardan birisi olacaktı. Fakat Tayvan merkezli teknoloji firması bir sebepten ötürü U11 akıllı telefona bu teknolojiyi dahil edemedi ve akıllı telefon Bluetooth 4.2 teknolojisiyle piyasaya sürüldü.

HTC U11’e Bluetooth 5.0 Teknolojisini Kazandıran Güncelleme

Duruma bakılırsa HTC fikir değiştirdi ve U11 akıllı telefonu Bluetooth 5.0 teknolojisini içerecek şekilde güncelleme kararı aldı. FCC (Federal İletişim Komisyonu)’ye göre HTC üst düzey akıllı telefonunda donanımsal bir değişikliğe gitmeden, sadece yazılım güncellemesiyle Bluetooth 5.0’ı etkinleştirecek. Bu durumda HTC U11 Nisan ayında tanıtılan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonların ardından Bluetooth 5.0’a sahip olan üçüncü cihaz konumuna yerleşebilir.

Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte U11 akıllı telefon daha geniş bağlantı menzili, daha hızlı veri aktarımı sağlayan yüksek bant genişliği ve daha düşük güç tüketimi sunacak. Yükseltme yazılım güncellemesiyle yapılacağı için yayınlandığında yenilik notları kısmından haberdar olabileceğiz.

HTC U11’e Bluetooth 5.0 teknolojisini getirecek güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

153.9 x 75.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığındaki HTC U11’in 5.5 inç genişlikli Super LCD5 ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefonda Snapdragon 835 yongaseti, 4 GB RAM + 64 GB depolama birimi / 6 GB RAM + 128 GB depolama birimi, microSD kart yuvası, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil ve Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonu gibi detaylar var.



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