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Huawei P9 Android 7.0 Nougat kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Huawei P9 şık tasarımı ve çift kamera yapılandırması ile ön plana çıkan bir cihaz. Çinli firma P9 için Android Nougat güncellemesini Mart ayı sonunda hazır hale getireceğini açıklamıştı ancak güncelleme belirtilen bu tarihten birkaç ay sonra hazırlanabildi. Sahip olduğunuz P9’a Nougat güncelleme bildirimi hala gelmemiş olabilir, bu durumda elle yükseltme yapma yoluna gidebilirsiniz. Huawei P9 Android 7.0 Nougat kurulumu kolayca halledilebiliyor.

Huawei P9 Android 7.0 Nougat Kurulumu

Notlar

Bu metot yalnızca Huawei P9 ‘un EVA-L09, EVA-L29, EVA-L19 varyantları için geçerli. Farklı marka / model ya da varyantlardaki cihazlar için denemeyin.

‘un varyantları için geçerli. Farklı marka / model ya da varyantlardaki cihazlar için denemeyin. Ele aldığımız yöntem yalnızca halihazırda stock EMUI 4 firmware yüklü cihazlarda uygulanabiliyor.

İşleme başlamadan önce akıllı telefonu en azından % 50 seviyesine kadar şarj etmelisiniz.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

EVA-L09C432B378 EMUI 5.0

EVA-L29C636B361 EMUI 5.0 (beta)

EVA-L19C185B387 EMUI 5.0

İlk Aşama

Cihazınızın varyantıyla uyumlu update.zip dosyasını üstteki bağlantılar aracılığıyla indirin ve genişletin.

Akıllı telefonun dahili depolama biriminde dload adlı bir klasör oluşturun.

update.zip dosyasını genişlettikten sonra elde ettiğiniz update.app dosyasını dload klasörüne kopyalayın.

Cihazda arama uygulamasını açın ve *#*#2846579#*#* karakterlerini tuşlayın. Gizli bir menü açılacaktır.

Güncelleme seçeneğini kullanın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlem tamamlandığında P9 akıllı telefonu yeniden başlatın.

İkinci Aşama

Üstteki bağlantılar aracılığıyla cihazınızın varyantıyla uyumlu olan update_data_full_hw_xxxx.zip dosyasını indirin ve genişletin.

Tüm dosyaları kopyalayın, buna update.app da dahil. Kopyaladığınız dosyaları cihazdaki dload klasörüne yapıştırın. update.app dosyasının değiştirilmesini sağlayın.

Akıllı telefondaki arama uygulamasını açın ve *#*#2846579#*#* karakterlerini tuşlayın. Software Upgrade > SDCard Upgrade yolunu izleyin.

Kurulumu onaylayın.

Kurulumun tamamlanmasını bekleyin ve işlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

İlk açılış biraz zaman alabilir. Akıllı telefonunuz açıldığında Android 7.0 Nougat tabanlı EMUI 5 arayüzünün tadını çıkarabileceksiniz.



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