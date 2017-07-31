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Nokia 3 Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. HMD Global firması Nokia marka akıllı telefonları piyasaya sürdükten sonra en azından bir buçuk yıllık süreçte güncelleme desteği sunulacağını açıklamıştı. Sonraki aylarda bu açıklamanın çeşitli şekillerde tekrarlandığını gördük. Finlandiya merkezli firma ilk etapta üç adet Nokia akıllı telefon modelini satışa sundu, bu cihazlardan birisi olan Nokia 3 Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla geliyor.

Nokia 3 Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi

HMD’nin Ürün Müdürü Juho Sarvikas Nokia 3 akıllı telefonun yakın zaman içerisinde bir güncelleme alacağını ve Android işletim sistemi versiyonunun güncelleneceğini doğruladı. Sarvikas’ın verdiği bilgiye göre Nokia 3 Android 7.1.1 Nougat güncellemesi Ağustos ayının sonunda yayınlanacak.

HMD piyasaya henüz çok az sayıda akıllı telefon sunduğu için Android güncellemelerini kısa süre içerisinde hazır hale getirebilmesi şaşırtıcı değil. Firmanın bu yıl içerisinde Nokia akıllı telefonlardan en azından bir kısmı için Android O güncellemesini yayınlaması da bekleniyor.

143.4 x 71.4 x 8.5 mm boyutlarında ve 140 gram ağırlığındaki Nokia 3’ün 5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Tek ve çift SIM versiyonları olan cihaza sekiz çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci ve Mali-T720MP1 grafik işlemcisini barındıran MediaTek MT6737 yongaseti güç veriyor. 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 8 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP selfie kamerası, 2630 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor. Cihaz kutusundan daha önce de belirttiğimiz gibi Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.



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