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Xiaomi akıllı telefonlarda Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP Recovery yüklemek için kullanabileceğiniz hepsi bir arada çözüm niteliğindeki bir yazılımla karşınızdayız. Android işletim sistemi kullanıcılarına geniş bir hareket alanı ve özgürlük vaat ediyor. Teknolojiye meraklı olan kullanıcılar cihazlarında ileri düzey özelleştirmelere gidebiliyor. Tabii bu işlemlerin bir kısmı root erişimine ihtiyaç duymakta. Root erişimini sağlayabilmek için ise bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP recovery kurulumu gerçekleştirmek gerekiyor. Bu işlemlerin ardından root atabiliyor ve custom ROM yükleyebiliyorsunuz.

Ele alacağımız yazılım Xiaomi akıllı telefonlara TWRP recovery yüklenmesini sağlıyor. TWRP imajı bulmak zorunda kalmıyorsunuz, yazılım bu işi sizin için otomatik olarak hallediyor. Aynı zamanda ADB indirme ve yüklemenize de gerek kalmıyor. Yazılım ile bootloader kilidini kaldırmak da mümkün.

Xiaomi Akıllı Telefonlarda Bootloader Kilidini Kaldırmak ve TWRP Recovery Yüklemek

Bu yazılım yardımıyla Xiaomi akıllı telefonlara TWRP recovery kurulum işlemi oldukça kolaylaşıyor. Yazılımı indirip çalıştırmanız ve yönergeleri takip etmeniz yeterli oluyor. Bootloader kilidini de kaldırabildiği için custom recovery kurulumu adına herhangi bir şey yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Aracı çalıştırın, yönergeleri takip edin ve cihazınıza TWRP recovery yüklenmesini sağlayın.

Yazılım İçeriği ve Özellikleri

ADB 1.42

Xiaomi Bootloader ipuçları

TWRP recovery kurulumu

Bootloader kilidini kaldırma

Araç Xiaomi’nin birçok akıllı telefon modelini desteklemekte. Cihazınızda ileri düzey özelleştirmelere giden kapıyı kolayca aralayabiliyor.

İndirme Bağlantısı

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