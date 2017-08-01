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Android ve iOS cephesinde fotoğraf düzenleme uygulamaları bolluğu yaşanıyor. Kamerayı sık sık kullananlar çektikleri fotoğrafları güzelleştirmeyi eksik etmiyorlar. Peki ya video çekiyorsanız ve sadece belirli anları kullanmak istiyorsanız? İşiniz biraz daha zorlaşabilir ama buna da çareler var.

Android/iOS: Akıllı Telefonla Video Düzenlemek Kolaylaşıyor

Fotoğraf düzenleme uygulamalarını mobil cihazların ekranında kullanmak mümkün ama video düzenleme konusunda akla gelen ilk seçenek masaüstü sistemler oluyor çünkü Adobe Premiere gibi uygulamalarda son derece fazla menü bulunuyor. Mobil dünyaya uygun biçimde geliştirilmiş video düzenleme uygulamalarından biriyse Vizmato:

Ücretsiz olan uygulamanın özelliği son derece ilgi çekici özellikleri bünyesinde topluyor olması. Aynı zamanda beklenenin aksine kullanımı son derece kolay. Önceleri düşük bir ücrete sahip olan bu uygulama sonrasında ücretsiz hale getirildi ve daha önceleri fiyattan ötürü indirmemiş olanların deneme zamanı geldi!

Video düzenleme açısından beklentileri karşılayan uygulamayı açınca ilk olarak düzenlenecek videoyu kütüphaneden seçmelisiniz. Anında yeni bir video çekmek içinse ortadaki Live butonuna tıklayabilirsiniz.

Düzenleme basit ve dokunmatik ekranlı arabirime adapte edilmiş. Basit biçimde videoyu oynatın ve eklemek istediğiniz efekti seçin. Desteklenen efekt sayısı epey fazla. Bu nedenle ne tür efekt istediğinizi belirtip sınırlama yapabilirsiniz. Aynı zamanda renkleri, kamera hareketlerini, hızı değiştirebilir ve hatta ses efektleri ekleyebilirsiniz.

Seçim yapmak sıkıcı geliyorsa rastgele seçim butonuna tıklayabilirsiniz. Elbette bu hızlı olacak ama istenen kişisel etkiyi veremeyecek. Ana ekranda sola sürükleme yaparsanız efekt ekleme dışındaki diğer seçenekleri görebilirsiniz. Bunlar video kırpma ve birleştirme olanakları. Aynı ekrana birden fazla videoyu yanyana getirme seçeneği de var.

Düzenleme bitince onay verin ve sonlandırın. Ardından paylaşma menüsü seçenekleri gösterilecek. Aynı zamanda yeni video kütüphanede saklanıyor olacak. Buna ana ekrandan erişebilirsiniz ki bu sayede başka yerlerde paylaşabilir ya da siz izleyebilirsiniz.



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