Android/iOS: Hareket Halindeyken Döviz Kurlarını Görmek

⁠⁠⁠







Hareket halindeyken takip edilmesi gereken önemli bilgilerden biri döviz kurları olabilir. Ülkemizde dolar ve avro değeri sürekli merak uyandırıyor ve ekonomi kırılgan olduğundan hop fırlayıp pat diye çakılabiliyor. Bu nedenle güncel değerleri gösteren bir uygulama sayesinde içiniz rahat edebilir.

Android/iOS: Hareket Halindeyken Döviz Kurlarıno Görmek

Bu amaca yönelik hizmet eden çok sayıda uygulama var ama büyük kısmı merkez bankası gibi noktalara ait sitelerdeki kodları çekerek göstermekten öteye gitmiyor ve hatta kimi zaman güncellenmediği için iş görmez hale gelebiliyor. Currency adındaki para birimlerini dönüştürebilen uygulamanın Apple iOS ve Google Android sürümleri ücretsiz indirilebiliyor:

Basit biçimde beklentileri karşılayacak şekilde özüne odaklanan bu para birimi dönüştürme uygulaması istenmeyen artılar ve can sıkan yan unsurlar içermiyor. Bunun yerine sade görünen ve anlaması kolay bir arabirim sunuyor. Bu uygulama yapılan yurtdışı yolculuklar sırasında da imdadınıza yetişiyor.

Uygulamayı istediğiniz online marketten ücretsiz olarak indirip kurduktan sonra çalıştırın. Elbette ücretsiz çoğu uygulama gibi Currency ile de reklamlar gösteriliyor. Varsayılan olarak sık kullanılan para birimleri listeleniyor ama kolayca yenilerini eklemek ya da gereksizleri silmek mümkün. Düzenle butonuna basarak istediğiniz şekli verebilirsiniz.

İki yüz civarı para birimine destek veren uygulamada eksik yok diyebiliriz. Aynı zamanda para birimlerinin kısa adları ve ülkelere ait bayraklar da görülebiliyor ki daha ilgi çekici olmasını sağlıyor. Buna ek olarak en üstteki temel para birimi (YTL olabilir) belirlenebiliyor. Otomatik olarak hesaplanacak para değeri girilebiliyor. Örneğin 100 ise döviz bürosundan ne kadar almam gerekecek gösteriyor.

Diğer seçenekler arasında güncelleme sıklığı ve uygulama sesleri de var. Para miktarını değiştirmek ve ne kadara karşılık geldiğini görmek kolay. Hızlı biçimde sonuç almanızı sağlıyor.



⁠⁠⁠





