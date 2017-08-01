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Huawei akıllı telefonunuzda Bootloader kilidini kaldırdıktan sonra EMUI 5 tema uygulamasını onarmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Sahip olduğunuz Huawei akıllı telefonda bootloader kilidini açtıktan sonra Themes / Temalar uygulaması cihazınızda kurulu olan temaları göstermesine rağmen stock EMUI 5 temaları gitmiş olabilir. Bu temaları indirebilmenize rağmen cihazınızda kullanamayabilirsiniz. Bootloader kilidini kaldırmak tema uygulamasının ihtiyaç duyduğu bazı bileşenleri kaldırıyor. Bunları nasıl geri getirebileceğinizi ele alıyoruz.

Bootloader Kilidini Kaldırdıktan Sonra EMUI 5 Tema Uygulamasını Onarmak

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

EMUI 5 çalıştıran root’lu akıllı telefon

Root operasyonlarını destekleyen bir dosya yöneticisi

İndirmeler

EMUI 5 Themes Uygulamasını Onarmak

Settings > Apps > Themes > Storage menüsüne gidin ve Clear Cache butonuna dokunun.

Google Play mağazasından Huawei Mobile Services uygulamasını yükleyin.

Themes uygulamasına gidin ve Me sekmesini görüntüleyin.

Login with your Huawei ID seçeneğine dokunun ve Huawei kullanıcı hesabınızla oturum açın.

Yukarıdaki bağlantı aracılığıyla Honor 9 akıllı telefondan elde edilen tema dosyasını indirin.

Arşiv dosyasında 6 adet HWT dosyası bulunmakta, bunları akıllı telefonunuza transfer edin.

Root destekli dosya yöneticisini açın ve HWT tema dosyalarını /data/hw_init/system/themes bağlantısına taşıyın.

/data dizininde hw_init klasörü olmayabilir. hw_init klasörü oluşturmak durumunda kalabilirsiniz. Daha sonra burada bir system klasörü oluşturun ve onun da içerisinde themes klasörü oluşturun. Tema dosyalarını buraya aktarın.

system ve themes klasörleri için izinleri 755, HWT tema dosyaları için 644 yapın. Ekran görüntüsü bu konuda yardımcı olacaktır.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Cİhaz açıldığında Themes uygulamasını çalıştırın ve /data/hw_init/system/themes klasöründe konumlandırdığınız temalardan birini seçin.



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