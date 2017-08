⁠⁠⁠







iOS 11 kurulu Apple iPhone‘daki klavyede tek elle kullanım modunu etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatıyoruz. Apple’ın akıllı telefonları eskiden daha küçük yapıda tasarlanıyordu. Standart iPhone ekran genişliğinin 3.5 inç olduğu günler aslında çok da geride kalmış değil. Bu ekran genişliğine sahip olan son Apple cihazı iPhone 4S idi. iPhone 5 ile birlikte ekran genişliği artmaya başladı. Şu anki güncel modellerden iPhone 7 4.7 inç, iPhone 7 Plus ise 5.5 inç ekran genişliğiyle geliyor. iOS 8 işletim sisteminde erişilebilirlik seçenekleriyle ilgili önemli gelişmeler kaydedilmişti. Ekran alt kısma doğru taşınabiliyordu ve en üstteki uygulamalara da kolayca erişebiliyordunuz. iOS 11‘de Apple klavyede tek elle kullanım modunu etkinleştirmek isteyen kullanıcılar için bir seçenek sunuyor. iOS klavyesinin standart yerleşimi iPhone 7 Plus gibi hayli geniş ekranlı bir cihazda tek elle kullanımı şüphesiz zorlaştırıyor. Fakat ele aldığımız aşamaları takip ederek iOS 11 yüklü iPhone’unuzda klavyeyi rahatlıkla tek elle kullanabilme olanağına kavuşacaksınız.

iOS 11: Klavyede Tek Elle Kullanım Modunu Etkinleştirmek

Settings menüsüne erişin ve General > Keyboards yolunu izleyin. One handed keyboard seçeneğine dokunun. One Handed Keyboard ekranında üç adet seçenek göreceksiniz: Disabled, Left ve Right.

Disabled bu seçeneği devre dışı bırakmayı sağlıyor. Right klavyeyi ekranda sağ kısımda, Left ise sol kısımda konumlandırmakta.

iOS 11’de tek elle kullanım modunu etkinleştirmenin daha pratik bir yolu da var. Klavyeyi görüntüleyebileceğiniz herhangi bir uygulama açın, örneğin Mesajlar gibi. Klavye açıldığında emoji butonuna dokunun ve basılı tutun. Açılan menüden klavye yerleşimini ayarlayabilirsiniz.



