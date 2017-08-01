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Lenovo VIBE P1m root, Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Lenovo’nun uygun fiyatlı çözümü olan ve yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken VIBE P1m akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gidebilmek için root erişimini sağlamak şart. Bunun için de Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP recovery kurmak gerekiyor.

Lenovo VIBE P1m Root, Bootloader Kilidini Kaldırmak ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings -> About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü aktive edin. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

OnePlus sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırmak

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Karşınıza gelen menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihazınız bootloader modunda açılacaktır, fastboot oem unlock komutunu yazın.

Cihazın ekranında uyarı belirecektir, ses tuşları ve güç butonunu kullanarak bootloader kilidinin kaldırılması için onay verin.

TWRP Recovery Yüklemek

TWRP_3.1.1.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Karşınıza gelen menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSu_2.79.ZIP dosyasını bağlantıdan indirin ve akıllı telefona transfer edin.

Cihazı kapatın. Recovery modunda çalıştırmak için güç ve ses artırma butonuna basılı tutun.

TWRP ana menüsü açıldığında Install seçeneğine dokunun ve SuperSu_2.79.ZIP dosyasını seçin.

Flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Dalvik Cache’i temizleyin.

Akıllı telefonu yeniden başlatın.



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