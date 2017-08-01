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OnePlus 5 root, Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. OnePlus firması üst düzey bileşenlere sahip olan akıllı telefonları rakiplere kıyasla daha uygun fiyat etiketiyle sunmasıyla tanınıyor. Diğer taraftan firma güncellemeler konusunda da hayli sıkı çalışmakta. OnePlus 5 akıllı telefon kısa süre önce ülkemizde de satın alınabilir hale geldi. Biz de cihazda Bootloader kilidini kaldırmak, TWRP recovery yüklemek ve root erişimi sağlamak için ne yapılması gerektiğini anlatan bir rehber hazırlamayı uygun gördük.

OnePlus 5 Root, Bootloader Kilidini Kaldırmak ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings -> About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü aktive edin. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü aktive edin. Bu menüdeki ve seçeneklerini etkinleştirin. OnePlus sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırmak

fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi açılacaktır.

Cihazı fastboot modunda başlatmak adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihaz fastboot moduna girdiğinde fastboot oem unlock komutunu yazın. Cihazın ekranında bir uyarı göreceksiniz. Yes‘i seçmek için ses artırma butonunu kullanın ve maviye döndüğünde onaylamak için güç butonuna basın. Bootloader kilidi kaldırılacak ve cihaz yeniden başlatılacaktır.

TWRP Recovery Kurulumu

twrp-3.1.1-0-oneplus5.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi açılacaktır.

Cihazı fastboot modunda başlatmak adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihaz fastboot modunda açıldığında fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

Ardından fastboot flash boot recovery.img komutunu yazın.

fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatın.

Şifrelemeyi Devre Dışı Bırakmak

no-verity-opt-encrypt-5.1.zip dosyasını cihaza kopyalayın.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutarak recovery modunda başlatın.

TWRP recovery’de sistem modifikasyonlarına onay verin.

Install menüsüne gidin ve no-verity-opt-encrypt-5.1.zip dosyasını flash’layın.

Wipe–> Format Data yolunu izleyin ve dahili depolama alanının biçimlendirilmesini sağlayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatın.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU-v2.82.zip dosyasını akıllı telefonunuza kopyalayın.

Cihazı kapatın. Ses azaltma ve güç butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Install menüsüne gidin ve SuperSU-v2.82.zip dosyasını flash’layın.

İşlem tamamlandığında ana menüye geri dönün ve Reboot seçeneğiyle akıllı telefonu yeniden başlatın.



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