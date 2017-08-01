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Samsung Galaxy A3 (2017) Android 7.0 güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Wi-Fi Alliance’dan edinilen bilgi Galaxy A3 (2017) akıllı telefon da dahil olmak üzere Galaxy A (2017) serisi cihazların Android 7.0 Nougat güncellemesini alacağı yönündeydi. Güney Kore merkezli teknoloji firması Galaxy A3 (2017) akıllı telefona Android 7.0 Nougat güncellemesini Rusya’da dağıtmaya başladı.

Samsung Galaxy A3 (2017) Android 7.0 Güncellemesi

SM-A320F model numaralı Galaxy A3 (2017) akıllı telefon 26 Temmuz’dan itibaren Android Nougat güncellemesini almaya başladı. Güncelleme bildirimini almayan deneyimli kullanıcılar 2.21 GB boyutundaki firmware dosyasını edinip elle flash’lama gerçekleştirebiliyor. Firmware versiyonunu A320FXXU2BQG5‘e taşıyan güncelleme aynı zamanda Temmuz 2017 Android güvenlik yamalarına da ev sahipliği yapıyor.

Güncellemenin detayları şu şekilde:

Model: SM-A320F

Model adı: Galaxy A3

Ülke: Rusya

Versiyon: Android 7

Değişim Listesi: 11883096

Yapı Tarihi: Çarşamba, 19 Temmuz 2017 07:47:50 +0000

Güvenlik Güncellemesi Tarihi: 2017-07-01

Ürün Kodu: SER

PDA: A320FXXU2BQG5

CSC: A320FOXY2BQG5

135.4 x 66.2 x 7.9 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A3 (2017) akıllı telefonun 4.7 inç genişlikli ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Ürün sekiz çekirdek işlemcili Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası, 2350 mAh kapasiteli pil ve IP68 su ile toza karşı dayanıklılık sertifikası gibi detaylar içeriyor. Ocak 2017’den itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alan akıllı telefon kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.



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