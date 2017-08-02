⁠⁠⁠







Android işletim sistemiyle gelen kişiler uygulaması son derece basit kalıyor ve senelerden beri işletim sistemi güncellense de bu uygulama aynı basit yapısını koruyor. Farklı görünümler ya da özellikler kazandırmak istiyorsanız uğraşmadan alternatif uygulamalar kurmayı deneyebilirsiniz.

Android: Alternatif Kişiler Uygulamasıyla Kazanımlar

Bazı marka ve model cihazlarda özelleştirilmiş kişiler uygulamaları karşınıza çıkabilir. Bunlar genelde sosyal ağ servislerini entegre etme gibi özellikler içeriyorlar ama cihazınızda bu tür bir kişiler uygulaması yoksa üzülmenize gerek yok. Bu durumda PureContact denemelisiniz:

Ücretsiz olan bu kişiler uygulaması minimalistik tasarımdan şaşmıyor ve abartıya kaçmıyor. Uygulamayı indirip kurduktan sonra başlatınca boş bir ekranla geldiğini göreceksiniz. Bunun nedeni sadece en iyi arkadaşları seçince gösteriyor olması.

Bu yüzden uygulamada görmek istediğiniz kişileri manuel olarak eklemeniz gerekiyor. Neyse ki kişi eklemek kolay. Bu kişileri arayarak bulduktan sonra eğer birden fazla telefona sahipse hangisini tercih ettiğinizi seçmelisiniz. Uygulamada komut vermek için el hareketleri kullanılıyor.

Örneğin kısa bir el hareketiyle arama, e-posta gönderme, WhatsApp ile açma ve kişi bilgilerini görmek mümkün. Arkadaşlarınızı eklediğinizde Facebook Messenger uygulamasında olduğu gibi yuvarlak kafa sembolleri beliriyor olacak. Bunlara tıklayıp kaydırma yaparak kolayca sonuca gidebilirsiniz.

Uygulamada bazı eksikler de var. Örneğin eklenen kişiler farklı gruplar altında toplanamıyor. Ayrıca ana ekrana ekleyebileceğiniz bir widget sunulmuyor. Sık aradığınız, yazıştığınız kişileri otomatik olarak ekleyecek derecede akıllı değil. Belki güncellemelerden sonra bunlar eklenebilir.



⁠⁠⁠





