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iPhone sahibi olup fotoğraf çekimleri sırasında pratik bir çözüm bulmak mı istiyorsunuz? “Başkalarını çekerken sorun yok ama ben de olayım dediğimde uzaktan kumanda etkisi gösterecek bir çözüm var mı” diye soruyorsanız ellerinizi şaklatarak kameraya çekim komutu verebilirsiniz…

iOS: Ellerinizi Şaklatarak Fotoğraf Çekin

Clapmera adı verilen kamera uygulamasının özelliği tam da bu iş için özel olarak geliştirilmiş olması. Basit biçimde ellerinizi şaklatarak iPhone’da yer alan mikrofona tetikleme gönderiyor ve kameranın deklanşöre basmasını sağlıyorsunuz.

Ücretsiz olan uygulamayı indirip kurduktan sonra tek yapmanız gereken dinleme modunu başlatmak ve kamera karşısına geçtikten sonra hazır olduğunuzda onay vermek. Elbette telefondaki mikrofonun bu el şaklatma sesini duyabilmesi için aşırı uzakta olmamalısınız ama çoğu durumda başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

Daha da iyisi bu el şaklatma sesine olan hassasiyeti düzenleme olanağınız da var. Örneğin sessiz olmanız gereken bir yerdeyseniz hassasiyeti arttırarak sadece parmaklarınızı şıklatarak bile komut verebilirsiniz.

Merak edilen bir soru hazır olma süresi olabilir ki şaklatma sonrasında geçecek bekleme (geri sayım) süresini de değiştirebilirsiniz. Böylece fotoğrafta doğal görünmenizi sağlayacak biçimde hazırlık süresini elde edebilirsiniz. Bundan böyle fotoğraf çekmesi için iPhone’unuzu tanımadığınız kişilere vererek riske atmaktan kurtulacaksınız!



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