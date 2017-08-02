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OnePlus 5 OxygenOS 4.5.7 kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. OnePlus 5 akıllı telefonla uyumlu OxygenOS 4.5.7 güncellemesi dün yayınlandı. Güncelleme ile bazı hata düzeltmeleri ve birkaç yeni özellik sunuluyor. OxygenOS’in yeni versiyonunda OnePlus Slate adlı yeni bir font bulunmakta. 4K video kaydı için EIS (Elektronik imaj stabilizasyonu) özelliği getiriliyor. Güncellemeyi OTA yoluyla edinmeyen kullanıcılar elle kurulum gerçekleştirebilmekte. OnePlus 5 OxygenOS 4.5.7 kurulumu oldukça kolay.

OnePlus 5 OxygenOS 4.5.7 Kurulumu

Güncelleme 1 Temmuz 2017 tarihli Android güvenlik yamalarını içeriyor. Wi-Fi bağlantısı ve pil kullanımı optimize edilmiş durumda. Kulaklık kullanırken meydana gelen ses sızıntısı, Hindistan bölgesindeki cihazlarda sessiz modda kamera deklanşör sesinin aktif kalması ve video kayıtlarındaki kayıp ses kanalı sorunları çözülmüş.

İndirmeler

ADB ve Fastboot Kullanarak Yüklemek

Üstteki bağlantı aracılığıyla tam OxygenOS ROM’unu indirin ve arşiv dosyasını ADB kurulum klasörüne kopyalayın. Dosyayı OOS.zip şeklinde adlandırmak işinizi kolaylaştıracaktır.

OnePlus 5’i recovery modunda başlatmalısınız. Bunun için cihazı kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutun. Ekrana görüntü geldiğinde tuşları serbest bırakın.

Recovery modunda Install from ADB Sideload seçeneğine dokunun ve akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

ADB kurulum klasöründe boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır. adb sideload OOS.zip komutunu kullanın.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Tamamlandığında USB kablosunu çıkarabilir ve cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

OTA Yoluyla Güncelleme

Üstteki bağlantı aracılığıyla OTA dosyasını indirin.

Akıllı telefonda Settings > System Updates > Settings Icon > Local Upgrade menüsüne gidin ve OTA dosyasını seçin.

Karşınıza geldiğinde upgrade now seçeneğine dokunun.

Akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacak ve kurulum gerçekleştirilecektir. İşlem tamamlandığında akıllı telefon otomatik olarak yeniden başlatılacak ve OnePlus 5’i en güncel yazılım versiyonuyla kullanabileceksiniz.



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