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Sony Xperia Z5 serisi Android 7.1.1 Nougat güncellemesi performans sorunu ve sorunun çözümü için ne yapmanız gerektiğini ele alacağız. Sony Xperia Z5 serisi, Z3+ ve Z4 Tablet için Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi güncellemesi bu yıl Haziran ayının sonundan itibaren dağıtılmaya başlanmıştı. Bu güncelleme cihazlara yeni özellikler kazandırdığı gibi arka planda çeşitli iyileştirmeler, optimizasyonlar ve hata düzeltmeleri de katıyordu. Duruma bakılırsa cihaz sahipleri güncellemeyi yükledikten sonra bazı performans sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Akıllı telefonlarda ısınma, hatalar ve kendiliğinden yeniden başlatılma gibi sorunlar görülebiliyor.

Sony Xperia Z5 Serisi Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi Performans Sorunu

Sorunun kullanıcılar tarafından dile getirilmesi ve basına yansımasının ardından Sony cephesinden de resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yeni bir yazılım güncellemesinin (versiyon 4.7.B.1.3) Movie Creator uygulaması için hazır hale getirildiği, güncellemenin Google Play uygulama mağazası üzerinden edinilebileceği ve bu aracın güncellenmesiyle bazı Xperia akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını etkileyen performans sorununun çözülebileceği ifade ediliyor. Kullanıcıların güncellemeyi en kısa sürede yüklemeleri ve kurulum tamamlandıktan sonra cihazlarını yeniden başlatmaları tavsiye ediliyor. Bu yöntemle sorunun çözülmemesi durumunda teknik servisten destek talep edilmesi önerilmekte.

Söz konusu güncelleme Haziran ayı sonunda yayınlanmıştı ve Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z5 Compact, Xperia Z4 Tablet ve Xperia Z3+ modellerini Android işletim sisteminin mevcut en güncel versiyonuna taşıyordu.



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