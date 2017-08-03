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Android akıllı telefonlarla gelen faydalı özelliklerden biri önde yer alan bildirim LED’i ve bunu görerek hangi türden bir bildirim geldiğini anlayabiliyorsunuz. Sessiz modda olan cihazların bildirim vermesi için ideal bir yöntem. Aynı zamanda duyma özürlü kullanıcılar için de biçilmez kaftan.

Android: Galaxy ve Nexus LED’ini Özelleştirmek

Bu LED’in bazıları tek renk, bazıları üç renk RGB olabiliyor. Bunu özelleştirme imkanı veren üreticiler var. Bazılarında ayarlara girip hangi bildirimde hangi renk yanacağı ya da yanıp söneceği seçilebiliyor. Google imzalı Nexus ya da Samsung imzalı Galaxy serisi akıllı telefon sahibi kullanıcılara özel geliştirilen çeşitli uygulamalar derinlemesine LED özelleştirme seçenekleri içeriyor.

Light Flow Lite

Ücretsiz seçeneklerden biri olan Light Flow Lite sayesinde farklı durumlarda bildirim ışığı açıp kapatabilir, varsa renk seçeneklerini değiştirebilir, cevapsız aramalarda yanıp sönmesini sağlayabilir ve birden fazla Gmail hesabına farklı görevler ekleyebilirsiniz. Düşük batarya, SMS gibi çok sayıda durum kolayca bildirilebiliyor. Aynı zamanda LED-ses-titreşim kombinasyonları oluşturarak da eşsiz bildirimler elde edebilirsiniz. Uyku saatlerinizi girerek belirli saatlerde kapalı durmasını sağlamak da mümkün. Ön LED dışında kamera flaşını LED olarak da kullanabiliyor. Ayarları yedekleme ve geri yükleme imkanı da var.

Light Manager

Bir diğer faydalı LED yöneticisi ve farklı bildirimlere LED desteği eklenebiliyor. Bu uygulamada bildirim seçenekleri daha az ve seçenekler sınırlı. Üçüncü parti uygulamalarla desteklenebilmesi için cihazda root alınması gerekiyor. Uyku ayarlarını durdurma dışında Bluetooth, Wi-Fi, mobil veri durumunu belli eden LED mesajları eklenebiliyor. RGB LED varsa farklı renkler seçilebiliyor. Hex kodu vererek kendi ara renklerinizi bile girebilirsiniz.

Charging LED

Son olaraksa bu seçenek bizlerle ve ana görevi batarya seviyesi konusunda paranoyak olanlara hizmet vermek. Öndeki LED’in rengine bakarak kalan batarya seviyesini kolayca anlayabilirsiniz. Böylece ekranı açmadan bilgi alabilir ve batarya kullanımını düşürmüş olabilirsiniz. Diğerlerine kıyasla daha sınırlı ve basit bir uygulama.





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